23.3 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 23.3 مليار درهم، الأسبوع الماضي، مع 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليارات درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم، و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1، تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 56 مبايعة بقيمة 277.95 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 51 مبايعة، بقيمة 101.23 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 894.06 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 63.92 مليون درهم في نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 53.7 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت المركاض المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 143 مبايعة بقيمة 158.08 مليون درهم، وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة، بقيمة 125.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 516.04 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 16.26 مليار درهم، منها 89 رهونات أراضٍ بقيمة 15 مليار درهم، و537 رهن فلل وشقق بقيمة 1.26 مليار درهم، أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 13.79 مليار درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 586.33 مليون درهم. وتم تسجيل 104 هبات بقيمة 565.22 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 134.64 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 120.78 مليون درهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: