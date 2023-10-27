مجلس إدارة «أدنوك للحفر» يوافق على تسهيلات جديدة

أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، أن مجلس إدارتها أصدر قراراً بالتمرير، يتضمن الموافقة على إبرام اتفاقية تسهيلات مالية خاصة بالشركة. وأشارت في بيان لسوق أبوظبي إلى أن التسهيلات تتعلق بالموافقة على تسهيل قرض لأجل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام التسهيل لسداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ والذي ينتهي نوفمبر المقبل لافتة إلى أن التسهيل الائتماني المتجدد الجديد (بالدرهم) سوف يمول نمو الشركة.