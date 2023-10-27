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«تيكوم» تناقش البيانات المالية الثلاثاء

10/27/2023 7:31:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((تيكوم))، أمس، أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الثلاثاء المقبل.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع الأمور الاعتيادية والمستجدات الخاصة بالأعمال.

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