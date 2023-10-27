«تيكوم» تناقش البيانات المالية الثلاثاء
التاريخ
10/27/2023 7:31:02 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مجموعة ((تيكوم))، أمس، أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد الثلاثاء المقبل.
وأشارت المجموعة في بيان إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع الأمور الاعتيادية والمستجدات الخاصة بالأعمال.
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