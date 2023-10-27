«دانوب» تخصص وحدات عقارية لدعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد

أعلنت شركة ((دانوب)) للتطوير العقاري تخصيصها وحدات عقارية بقيمة 25 مليون درهم لدعم برامج العمل الخيري والإنساني، التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم.

وتعهدت الشركة بتقديم وحدات عقارية، خلال السنوات الخمس المقبلة، من أجل المساهمة في دعم مشاريع المؤسسة الأكبر من نوعها محلياً وإقليمياً، والتي تعمل ضمن منظومة تستهدف دعم قطاعات حيوية في المجتمعات والبلدان المعنية، وإيجاد حلول عملية ومبتكرة للتصدي للتحديات الثقافية والمعرفية والاقتصادية والمجتمعية والصحية والبيئية والإنسانية، وتعد هذه المساهمة الأولى من نوعها في دعم الوقف العقاري لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية.

وقال رضوان ساجان المؤسس ورئيس مجلس إدارة ((دانوب)): ((فخورون بالمساهمة في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي تحمل معاني إنسانية وحضارية سامية، وتؤكد في الوقت نفسه تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي، الذي يسعى إلى نشر بذور الخير في كل أنحاء العالم)).

وأضاف: ((تعبر مساهمتنا عن التزامنا بدعم المبادرات الإنسانية، وحرصنا على ترجمة مسؤوليتنا المجتمعية ومساندة مبادرات الخير، التي تطلقها دولة الإمارات، لتنفيذ برامج مستدامة تترك بصمة إيجابية في حاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها)).