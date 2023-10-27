توتنهام يفوز على بالاس ويتقدم بفارق 5 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي

وسع توتنهام هوتسبير الفارق إلى خمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه كريستال بالاس ليواصل الفريق بدايته الخالية من الهزائم للموسم الجمعة.

كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول بين فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو ومنافسه بالاس لكن توتنهام سيطر على الأمور بمجرد أن سجل جويل وارد هدفا عكسيا في مرماه ليمنح توتنهام التقدم مباشرة بعد الاستراحة.

ثم سجل قائد توتنهام سون هيونج-مين هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعد 66 دقيقة ليحسم نقاط المباراة وهيمن الفريق الزائر حتى سجل جوردان أيو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح بالاس.

وشارك جيمس ماديسون في كلا الهدفين حيث تألق لاعب ليستر سيتي السابق مرة أخرى بشكل رائع مع الفريق الزائر.

ورفع الفوز الثامن لتوتنهام في عشر مباريات رصيده إلى 26 نقطة وهي أفضل بداية له لموسم بدوري الأضواء منذ موسم 1960-1961.

ويتقدم بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي وأرسنال.

ويحتل بالاس المركز 11 برصيد 12 نقطة.



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