

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة إن شن إسرائيل حربا برية على قطاع غزة ستتمخض عن "كارثة إنسانية ملحمية الأبعاد".

وأضاف الصفدي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أن "التصويت ضد القرار العربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء وهذا القتل الأحمق".

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وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

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