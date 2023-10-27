أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود



قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تدعم وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والوقود والكهرباء إلى المدنيين هناك.

وذكر كيربي أيضا أنه إذا كان إخراج الرهائن من غزة يتطلب وقفا مؤقتا في أماكن معينة، فإن الولايات المتحدة تدعم ذلك.







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