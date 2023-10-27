حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة

رحبت حركة حماس الفلسطينية الجمعة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب ب"هدنة إنسانية" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي كثيف منذ السابع من اكتوبر، في حين وصفت اسرائيل التصويت على القرار بأنه "مشين".

وقالت حماس في بيان "نرحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، ونطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة".

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