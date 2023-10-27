أول تعليق من إسرائيل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".
وقال جلعاد اردان "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.
من جهته
استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط الحرب المستمرة التي أشعلها هجوم حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.
وقال كوهين: "إن إسرائيل تنوي القضاء على حماس تماماً كما تعامل العالم مع النازيين وداعش"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا غير ملزم يطالب "بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.
وطرحت الوثيقة التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.
وصوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.
يأتي القرار فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس باطلاق عملية "طوفان الأقصى"في السابع من الشهر الجاري وشملت ضربات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع،ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف لدى الجانبين.
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