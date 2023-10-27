أول تعليق من إسرائيل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة

وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".

وقال جلعاد اردان "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.

من جهته

استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وسط الحرب المستمرة التي أشعلها هجوم حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وقال كوهين: "إن إسرائيل تنوي القضاء على حماس تماماً كما تعامل العالم مع النازيين وداعش"،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا غير ملزم يطالب "بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة" في غزة.

وطرحت الوثيقة التي دعا إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.

وصوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.

يأتي القرار فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة ردا على قيام حماس باطلاق عملية "طوفان الأقصى"في السابع من الشهر الجاري وشملت ضربات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع،ما خلف قتلى وجرحى بالآلاف لدى الجانبين.

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