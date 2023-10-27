حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

أكد مسؤول كبير في حماس مساء الجمعة أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لمواجهة اجتياح بري إسرائيلي محتمل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسّع" عملياته البرية في قطاع غزة.

وقال عزت الرشق عبر قناته على تلغرام "إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فالمقاومة جاهزة"، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض".

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