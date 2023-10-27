Saturday, 28 October 2023 07:15 GMT

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

10/27/2023 7:29:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤول كبير في حماس مساء الجمعة أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لمواجهة اجتياح بري إسرائيلي محتمل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسّع" عملياته البرية في قطاع غزة.

وقال عزت الرشق عبر قناته على تلغرام "إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فالمقاومة جاهزة"، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض".

اقرأ أيضاً:

الجيش المصري يكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيقات

أول تصريح أمريكي حول وقف عمليات إسرائيل في غزة لدخول المساعدات والوقود

حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الأردني : التصويت ضد القرار العربي أمام الأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب الحمقاء

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا

منظمة الأونروا: غزة "جحيم على الأرض" و"مأساة إنسانية"

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث