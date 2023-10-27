هل أجهدك عقلك بالتفكير الزائد أم أنت أجهدته بكثرة التحدث إليه؟ كتاب ((مخك ينصت إليك دائماً)) يمهد لك الطريق لترويض التنانين الخفية التي تنفث لظاها بين جنبيك.

بعد المقدمة يبدأ بتمهيد يوضح لك فيه بنية الدماغ و((دوائر الصحة والمرض الأربع)) ثم يأتي القسم الأول ((ترويض تنانين الماضي)) يعدد لك فيه هذه التنانين نحو الهجر والإهمال والقلق والصدمة، موضحاً استراتيجيات ترويضها، مبيناً أثر ما تفعله على مناطق الدماغ ثم ينقلك إلى ترويض العالم الخارجي في القسم الثاني ((تهدئة تنانين الآخرين)) نحو الآباء والإخوة والأبناء، إضافة إلى المعلم والأصدقاء وصولاً إلى زملاء العمل ورئيسك والعالم الرقمي؛ ليأتي القسم الثالث ((روّض الأفكار التي تغذي تنانينك))، فالأفكار لا يكون لها أي تأثير إلا إذا ارتبطت بها، وهنا يستعرض ((أنواع الأفكار السلبية التلقائية))، موضحاً كيفية التعامل معها.

ينتقل إلى السلوك في القسم الرابع ((التخلص من تنانين العادات السيئة))، موضحاً آلية تحويل العادات السيئة إلى عادات جيدة، مبيناً دور كل جزء من الدماغ في ذلك مستعرضاً لحالات عالجها في عيادته؛ ليوجهك أكثر في التعامل مع الإعلام والدعاية والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في القسم الخامس ((أغلب التنانين المتآمرة)) ليوصلك إلى ((حماية الآخرين من التنانين المتآمرة)) ثم يأتي القسم السادس ((برنامج التعافي من تنانين الإدمان))؛ يقدم لك فيه نموذجاً جديداً قائماً على الدماغ ومكوناً من اثنتي عشرة خطوة؛ يوصلك فيه إلى ((إنشاء شبكة دعم لصحة الدماغ)) ليختم بالقسم السابع ((مروض التنانين)) قبل خاتمة الكتاب.

كتاب قوي في موضوعه وذكي وعملي في طرحه؛ فهو أشبه بالمعلم في لغته والطبيب في تشخيص الظواهر.