مكتبة محمد بن راشد تطلق «أيام بيكاسو»

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، المعرض الفني الذي يأتي ضمن فعالية ((أيام بيكاسو)) في مكتبة محمد بن راشد، والتي تستمر لمدة أسبوع، وتضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على الإرث الفني العظيم للفنان العالمي بابلو بيكاسو.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان العالمي بيكاسو، وضمن احتفاء مكتبة محمد بن راشد بكبار الكتّاب والأدباء والفنانين، من خلال برنامج فعاليات ((أيام المكتبة)) الشهري، حيث استعرضت أكثر من خمسين عمل فني لفنانين تشكيليين، أسهموا بلوحات مستوحاة من مدرسة ((بيكاسو)) في الفن التجريدي.

مشاركة

وشهدت الفعالية في يومها الأول مشاركة واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور والفنانين، وتضمنت محاضرة مميزة بعنوان ((الأبعاد النفسية في لوحات بيكاسو))، أُلقيت في مسرح مكتبة محمد بن راشد بمشاركة الفنان ((عبد الجبار ويس)) الذي أوجز سيرة حياة بيكاسو وقام بتحليل لوحة الـجرنيكا، والفنانة ((منى الجبالي)) التي تحدثت عن المراحل الفنية في حياة بيكاسو كالمرحلة الزرقاء والوردية، والفنان ((علي العبدان)) الذي تناول دلالات الخطوط في لوحات بيكاسو والأبعاد النفسية لها وتأثيرها على أعماله.

وتقدم الفعالية ورشة عمل فنية حول فن الرسم التجريدي بعنوان ((وجوه من عالم بيكاسو))، والتي تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية للمشاركين وتقديم فرصة لهم لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعرف على تقنياته وأساليبه المختلفة.

إسهام

وأشاد الجمهور والفنانون المشاركون في اليوم الأول من فعالية ((أيام بيكاسو)) بالتنظيم المتميز، والإسهامات الكبيرة التي تقدمها مكتبة محمد بن راشد لدعم الفن والفنانين وتسليط الضوء على التأثير العظيم للفن على المجتمع، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بهؤلاء المبدعين ومساهماتهم الإنسانية والإبداعية في الحضارة. يذكر أن مكتبة محمد بن راشد تقود نشر المعرفة والثقافة وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى الأعمال الفنية والفنانين عن قرب، إلى جانب تحقيق التواصل الثقافي والفهم المتبادل بين الأجيال والثقافات المختلفة.