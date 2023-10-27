أكشاك الهواتف العمومية الحمراء البريطانية تتحول إلى مقاهٍ ومكتبات

تحولت أكشاك الهواتف العمومية الحمراء رمزاً للمملكة المتحدة وللندن خصوصاً، لكن معظمها أحيل على التقاعد في عصر الهواتف المحمولة، فأفادت منها أكثر من جهة لأغراض أخرى.

في ورشته، التي تعج بالتذكارات القديمة، ومنها مضخات البنزين الصدئة واللوحات المعدنية المطلية بالمينا يضع كارل بيرج اللمسات النهائية على كشك هاتفي أحمر، يعمل على ترميمها.

ينكب هذا الرجل البالغ 54 عاماً، منذ عقدين على تجديد شباب هذه الأكشاك ((التاريخية)) المتقادمة، التي أصابها التلف من جراء المناخ الإنجليزي الرطب.

وقال لوكالة فرانس برس: ((إذا أرسلت بطاقة بريدية إلى أي مكان في العالم تحتوي فقط على صورة صندوق هاتف أحمر، فإن 95 في المئة من الناس سيقولون لك: إنها في إنجلترا)).

منذ ظهورها في عشرينيات القرن العشرين أصبحت هذه الأكشاك الحمراء أحد المعالم الرئيسية المرتبطة رمزياً بلندن، والمملكة المتحدة بأكملها، وأصبحت مرادفة لهما، لكن معظمها غاب عن المشهد، منذ ظهور الهواتف المحمولة.

لم يعد يوجد اليوم سوى 20 ألف هاتف عام صالح (مقارنة بنحو 100 ألف هاتف في تسعينيات القرن العشرين)، ومن بين الأكشاك الصامدة ثلاثة آلاف من النوع الأحمر التقليدي، وفقاً لشركة ((بي تي))، التي تولت تشغيلها تاريخياً.

وأمكن إنقاذ نحو 7200 كشك، كانت خارج الخدمة، إذ تلقفتها جمعيات أو كنائس أو سلطات بلدية، وجعلت منها مكتبات صغيرة أو أكشاك معلومات للسياح أو سوى ذلك أو حتى أجهزة لتنظيم ضربات القلب. ويمكن أيضاً استئجار بعض الكبائن المهجورة من جانب الشركات الصغيرة، كمتجر ((ووكميسو)) لحلوى التيراميسو في وسط لندن، فعلى طرف راسل سكوير يبيع دانييليه بينيديتيني الحلوى الإيطالية الشهيرة داخل كشكين هاتفيين أحمرين.

وقال لوكالة ((فرانس برس)): ((أعتقد أن من الرائع فعلاً أن أتمكن من مزج التقاليد الإنجليزية بتلك الإيطالية)).

وأوضح الشاب البالغ 29 عاماً أن فتح متجر في كشك قديم مستأجر من مالك خاص يكلفه أيضاً أقل من استئجار متجر تقليدي.

وبادر بينيديتيني إلى تجديد مقصورتي الهاتف وتجهيزهما بأرفف وثلاجة وآلة لصنع القهوة، مع الإبقاء على شكلهما الخارجي المميز. وأشار كارل بيرج إلى أن ترميم الكشك الهاتفي يستلزم ستة أسابيع في المتوسط، ويبدأ بتفكيكه ((بدقة)).

وأضاف: ((لا يمكن التكهن بما تحت الطلاء. قد يقع المرء على جوهرة فعلية، ولكنه أيضاً قد يجد ديناصوراً أنهكه الزمن)).

لقد عالج هذا البريطاني عدداً كبيراً من الأكشاك الحمراء في ورشته في كينغز لين بشرق إنجلترا، غالباً ما تكون مكسورة، فقدت زجاج نوافذها أو تلفت أبوابها الخشبية.

وما إن يصبح الإطار الحديدي مجرداً من كل مكوناته، يُصقل بالرمل لإزالة الطلاء والصدأ، وأية شوائب أخرى.

أما الخطوة التالية فتتمثل في وضع الراتنج والرمل لإزالة العيوب، وهي عملية شاقة تنفذ يدوياً، ويمكن أن تستغرق أياماً عدة.

ويجري أخيراً طلاء الكشك باللون الأحمر الشهير ((بوست أوفيس رِد))، ويُثبت الزجاج الرقائقي على النوافذ، ويوضع للباب إطار خشبي خارجي جديد.

ولم يتردد كارل بيرج، الذي بدأ عمله في مجال السيارات، في تحويل شغفه بمقتنيات الجمع البريطانية عملاً ترميمياً، يتفرغ له بدوام كامل، يُعرف باسم Remember When UK.

وكانت البداية عندما عثر على كشك هاتف في عقار معروض للبيع، فاشتراه ورممه، ثم عرضه في حديقته.

وما لبث أن باع الكشك المرمم، لكنه ندم على قراره، إذ أدرك أن ((مشتاق)) إلى كشكه. وبعد أن أصبح كارل بيرج مرمماً محترفاً بات الآن يعمل في الوقت نفسه على ترميم مقصورات هاتفية عدة، ومن بينها نسخة من طراز ((كاي 2)) الشهير، وهو النموذج الأول لكشك الهاتف الأحمر، الذي طرح عام 1926، وصممه المهندس المعماري البريطاني جايلز غيلبرت سكوت.