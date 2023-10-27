«سرد الذهب» تطّلع على توصيات لجان التحكيم

عقد مركز أبوظبي للغة العربية اجتماع اللجنة العليا لجائزة ((سرد الذهب)) في دورتها الأولى 2023، وذلك لمناقشة ومراجعة توصيات لجنة التحكيم واختيار القوائم القصيرة تمهيداً لاعتمادها. وكان المركز قد أطلق الجائزة لتكريم رواة السير والآداب والسرود الشعبية محلياً وعربياً، وتسليط الضوء على أبرز أعمالهم التي شكلت نقلة ثقافية نوعية محلياً وعالمياً.

اجتماع

حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة العليا للجائزة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والأعضاء، الأكاديمية والناقدة البحرينية الدكتورة ضياء الكعبي، والكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ميرال الطحاوي، والكاتب والمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، والدكتور سعيد يقطين، الباحث المغربي في السرديات والنقد والنظرية الأدبية، إضافة إلى الباحث والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ، مقرّر اللجنة.

تقييم

وبهذه المناسبة قال عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: ((أجرينا تقييماً ومراجعة لأعمال المرشحين في القوائم القصيرة في الدورة الأولى الذين اعتمدتهم لجنة التحكيم.

وقد أظهرت لنا الدورة الأولى الاهتمام الكبير بفن السرد محلياً وعالمياً وتميز الأعمال الفائزة التي ستسهم في إثراء المكتبات العربية بأعمال سردية نوعية تجسد جوانب الحياة في الماضي والموروث الشعبي، وترصد مسيرة تطور المجتمعات.

فرصة

كما ستتيح الفرصة لنا لإبراز المواهب في عالمنا العربي بهذا المجال والترويج لأعمالها على نطاق أوسع)). وكانت الجائزة قد شهدت في دورتها الأولى إقبالاً واسعاً للمشاركة من مختلف دول العالم في جميع الفروع، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع فروع الجائزة مليوني درهم إماراتي.