«دبي للثقافة» تطلق 5 أندية مبتكرة في «مدارس الحياة»

جلسات مبتكرة وورش عمل ثرية بالمعرفة، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد ((مكتبات دبي العامة)) عبر أندية ((الكتاب)) و((الكروشيه)) و((التصوير الفوتوغرافي)) و((القادة)) و((ويكي)) التي تندرج تحت مظلة مشروع ((مدارس الحياة)) الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي وبناء وتطوير الكفاءات الثقافية والإبداعية والحياتية لأفراد المجتمع، إلى جانب تنمية وصقل قدرات أصحاب المواهب الناشئة في مجالات الفنون والثقافة المختلفة، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف ممارسات الاستدامة، ومناقشة الكتب القيمة، وطرق صناعة المحتوى المؤثر، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية في ((مكتبات دبي العامة))، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

المنخول

وخلال نوفمبر المقبل، سيكون زوار مكتبة المنخول العامة، على موعد مع سيرين بن براهيم المشرفة على سلسلة جلسات ((نادي ويكي))، الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تعلم فنون تزويد موسوعة ((ويكيبيديا)) التي تمتاز بتعدد لغاتها بمحتوى جذاب ومؤثر، إلى جانب تدريبهم على كيفية إجراء التعديلات الأساسية والتحقق والتزام الحياد في طرح المواضيع، وكذلك فهم قوالب الاقتباس والتمييز بين أنواع المصادر، وصقل مهارات البحث واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية تحرير النصوص قبل نشرها في الموسوعة الرقمية، فيما سيقدم ((نادي الكتاب)) لرواد مكتبة الطوار العامة الصغار فرصة مناقشة الكتب باستخدام فن السرد، وذلك عبر ورشة ((حكايات صغيرة)) التي تقدمها لمياء توفيق، بينما سيتمكن المشاركون في ورشة ((لقاء مع كتاب)) التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم من استعراض ومناقشة مجموعة من الكتب القيمة تحت إشراف داليا أبو العطاء.

في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة، ومن بينها ((من المزرعة إلى القهوة - الممارسات المستدامة في صناعة القهوة)) تحت إشراف محمد المدفعي، وستقدم حصة الدحيل وآمنة الدحيل ورشة ((فواصل كتب بالجلد النباتي))، ويستعرض الشيخ عبد العزيز النعيمي الملقب بـ ((الشيخ الأخضر)) 10 تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية خلال مشاركته في جلسة ((الاستدامة في القيادة)) التي تستضيفها مكتبة حتا العامة.

وتشمل فعاليات ((نادي الكروشيه)) مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا التي ستعرف رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على أصول فن الكروشيه وتمكنهم من تعلم غرزه الأساسية مثل السلسلة والحشو وغيرها، بينما يشرف كريم والي على ((نادي التصوير الفوتوغرافي)).

وفي هذا الإطار، لفت عبد الرحمن يونس، مدير إدارة مكتبات دبي العامة بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إلى حرص الهيئة على دعم أهداف واستراتيجيات ((عام الاستدامة)) من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة بين فئات المجتمع، وتدريبهم على ممارستها في كل القطاعات بهدف تحسين جودة الحياة، وهو ما يتجسد في مجموعة ورش العمل والجلسات التي تقدمها ((مدارس الحياة)) خلال نوفمبر المقبل. وقال: ((نسعى من خلال فعاليات أندية ((مدارس الحياة)) التي ترفع شعار ((الاستدامة)) إلى تحفيز الجمهور ورواد مكتبات دبي العامة للمحافظة على بيئة مستدامة)).

من جهة أخرى، اختتمت ((دبي للثقافة)) في ((مردف سيتي سنتر))، فعاليات الموسم الثامن من مبادرة ((صندوق القراءة)) الذي يندرج تحت مظلة ((مدارس الحياة))، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كل أفراد المجتمع.