«أيام الضجيج» معالجة معاصرة لسلبيات مواقع التواصل

اختتمت مسرحية ((أيام الضجيج)) عروض اليوم السادس لمهرجان دبي لمسرح الشباب، وهي من تأليف الكاتب والمخرج المسرحي عبدالله المهيري، ومن إخراج طلال البلوشي، وإنتاج فرقة مسرح دبي الوطني، واستندت في طرحها إلى مناقشة تحديات مواقع التواصل، وخاطر الانزلاق وراء حلم الشهرة، والمال، الذي فتح مجالاً لظهور مهن جديدة، ومنها ((الفاشينيستا))، والتي في الأغلب تقدم محتوى قائماً على الترويج لإصدارات العلامات التجارية أو بعض السلع الاستهلاكية، معتمدة في ذلك على شهرتها، ورصيدها من المتابعين والمعجبين.

هروب شمعة

وعبر قصة الفتاة ((شمعة))، والتي قامت بدورها الممثلة خولة عبدالله، التي تقرر الهروب من منزل عائلتها بتحريض من صديقتها ((أشواك))، وقامت بدورها الممثلة أمل حسين المولعة بمواقع التواصل الاجتماعي كونه استثماراً يجلب أموالاً طائلة بأقل جهد ممكن، وهو ما دفع ((شمعة)) إلى ترك رسالة تبرر عبرها موقفها من الظلم الوقع عليها، وتحديها لكل الأعراف والتقاليد، التي لا تمنحها حق الاختيار، وإن كان السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الهروب ليلاً للتزوج من ((غالب))، وقام بدوره الممثل عبدالعزيز حبيب، الذي سبق أن رفضه ((الأب))، وقام بدوره الممثل خالد فهد، لعلمه بسوء سلوكه.

ومع تصاعد الأحداث ضمن أجواء استعراضية راقصة تتزوج شمعة من غالب، ((وتجنب منه طفلاً بعد أن قطعت علاقتها بصديقتها أشواك بناء على رغبة زوجها، الذي اكتشفت مع مرور الوقت أنه لا يتحمل المسؤولية، ولا يريد أن يعمل كي يعيل أسرته الصغيرة، وبضغط الظروف، والأوضاع المادية تنفجر شمعة وتواجه غالب بشعورها بالندم والأسف، لأنها اتخذت قرار الهروب للزواج منه، حيث لا ينفع الندم، فما كان من غالب إلا أنه طردها من منزله، لتخرج هائمة على وجهها، لا تدرى ماذا تفعل وإلى أين المسير، إلى أن قررت العودة إلى منزل عائلتها للعيش معهم، واستكمال رعاية أخواتها الصغار إلى جانبه تربيه ابنها الرضيع، ولكن عار ما فعلت ظل يلاحق والدها، الذي قام بدوره بطردها من المنزل، لأنها هي من اختارت إقصاء عائلتها، ورسمت قدرها بيدها.

حصار أشواك

ووسط ضجيج النفس والشعور بالخيبة والحسرة لم تجد شمعة أمامها باباً مفتوحاً سوى باب صديقتها أشواك، التي استقبلت حضورها في منزلها بكل الترحاب والتودد، وأقنعتها مرة أخرى بدخول عالم مواقع التواصل، وامتهان مهنة من لا مهنة له خصوصاً أن ((شمعة)) لم تكمل دراستها الثانوية، ولا تمتلك حرفة تساعدها على مصاعب الحياة وتربية طفلها، مما دفعها إلى الموافقة والانغماس من غير وعي أو دراية في هذا العالم الافتراضي المنفتح على كل الصعد من دون رقيب أو حسيب.

في الوقت ذاته كان غالب يخطط لاستعاده ابنه من زوجته، التي طلقها غيابياً بعد أن شاهد العديد من المقاطع، والبث المباشر لأم ابنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفض ما تقوم به من محتوى عبثي لا قيمة له، وذلك فقط لزيادة عدد المعجبين والاشتراكات، التي تتحول إلى رصيد مالي في حسابها، دون اكتراث بأنها تفقد بذلك من سمعتها، ومن مكانتها الاجتماعية كونها أماً وزوجة.

الخاسر الأكبر

وفى المشهد الأخير تقرر شمعة إقفال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتزال بريق الشهرة، التي انقلبت عليها، حيث خسرت حضانة طفلها لصالح طلقيها بأمر من المحكمة دون شرط أو قيد، ولكن لم يفد هذا الأمر شمعة، بل على العكس واجهت شائعات قاسية، وأخباراً كاذبة، تناقلتها مواقع التواصل حول حقيقة ما حدث بينها وبين زوجها، وطالتها السخرية والكلمات الشامتة، التي امتهنت كرامتها، ونالت من سمعتها، لتنهار شمعة في مشهد هستيري، رافضاً لواقعها، وإلى ما حدث معها، لتذبل شمعة، وينطفئ البريق وسط الضجيج.