«دبي للثقافة» تستكشف آفاق ومستقبل صناعة النشر الرقمي

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بالشراكة مع مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات النسخة الثانية من ((ملتقى النشر الرقمي)) التي هدفت إلى تسليط الضوء على أحدث توجهات قطاع النشر الإلكتروني، وأبرز التحديات التي تواجهه، حيث تسعى الهيئة من خلال الملتقى إلى تحفيز الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم وتوسيع آفاق صناعة النشر الإلكتروني في الدولة.

شهد الملتقى، الذي تستضيفه مكتبة محمد بن راشد، مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والخبراء والمعنيين بصناعة النشر في الإمارات، ومن بينهم المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية، ود. عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، والدكتورة والشاعرة الإماراتية عفراء عتيق الذين شاركوا في ندوة ((مستقبل النشر الرقمي في الإمارات))، فيما أضاءت ورشة ((النشر الآمن على المنصات الرقمية)) التي نظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني، وأدارها محمد بن ثاني الفلاسي على الجوانب المتعلقة بأمن المحتوى على المنصات الرقمية التي قد يتعرض لها الناشر.

وتضمن الملتقى الذي يندرج تحت مظلة ((منصة تعبير))، جلسة ((مختبر العصف الذهني)) التي أدارتها لمى جاسم بورسلي، مستشار في مكتب المستشارين في ((دبي للثقافة))، واستعرضت فيها رؤى عدد من دُور النشر المحلية المستقبلية، بينما تناول شريف بكر، مدير دار العربي للنشر، وشادي الحسن، المدير التنفيذي لشركة رفوف، خلال مشاركتهما في جلسة ((النشر في عصر الرقمنة: الذكاء الاصطناعي ـ الفرص ـ التحديات)) دور وتأثير الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات المرتبطة به على هذا القطاع.

واستضافت جلسة ((سوق النشر الرقمي: تطور ومستقبل)) كلاً من راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتبة أميرة أبو كدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات غاف، والناشرة الدكتورة اليازية خليفة السويدي، مدير ومؤسس الفُلك للترجمة والنشر.

في حين، أضاء كل من أحمد الياسي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومصطفى يوسف من كليات التقنية العليا، خلال جلسة ((تقنيات النشر الرقمي بين الأثر والتأثير))، على حقوق النشر في ظل الذكاء الاصطناعي، ودور النشر الرقمي في تعزيز قوة الاقتصاد الأخضر، وتناول الخبير عماد أبو عيد في جلسة ((دور النشر الرقمي في الاستدامة)) الافتراضية تأثير النشر الرقمي على الاستدامة، ومساهمته في تقليل البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، لفت محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى أن ((ملتقى النشر الرقمي)) يعكس جهود الهيئة في تفعيل الحراك الثقافي المحلي وإثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وقال: ((نسعى من خلال الملتقى إلى إنشاء منصة مبتكرة تجمع الناشرين والخبراء والمختصين في هذا المجال وتحفزهم على الحوار البناء، إلى جانب تعريفهم بآليات النشر الرقمي وأدواته المختلفة، وتبني أساليب الرقمنة وتوظيفها لنشر وإنتاج المعرفة والأدب بأشكال جديدة تلبي تطلعات القراء))، مؤكداً في الوقت نفسه، حرص ((دبي للثقافة)) على دعم العاملين في هذه الصناعة وتطوير أدواتهم عبر مبادرات متنوعة تمكنهم من التعريف بإنتاجاتهم الأدبية والفكرية ومشاركتها مع فئات المجتمع المختلفة.

يذكر أن الملتقى أفرد ضمن فعالياته مساحة خاصة لمنصات ((رفوف)) و((نون)) و((زودياك ميديا)) لإتاحة المجال أمام الكتاب والجمهور للتعرف على آليات نشر وإدراج إصداراتهم ضمن تطبيقات الكتب الصوتية والرقمية، وطرق عرضها والترويج لها.