«ترشيحات الخيول» بالذكاء الاصطناعي للعام الثاني

أعلنت إدارة مضمار جبل علي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مضامير أبوظبي، العين، و((الشارقة لونجين)) لتنظيم مسابقة الترشيحات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لموسم السباقات (2023 - 2024) الذي ينطلق اليوم، في بادرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مضامير الدولة.

ويأتي هذا التعاون عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة بالنظام الجديد، ونال رضا الجماهير المحبة للسباقات، إذ تم تطبيقه الموسم الماضي في مضماري جبل علي والعين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أفكار مبتكرة

وتقدم محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد للسباقات في الدولة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر والدائم للأفكار التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بسباقات الخيل في مضمار جبل علي، وتساعد على بناء علاقات وثيقة ومتينة مع مختلف مضامير الخيل في الإمارات.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الترشيحات عبر الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى تكرار هذه التجربة للعام الثاني على التوالي، إذ قام فريق العمل باستطلاع آراء الجماهير الذين أبدوا رضاهم التام عن النظام الذي يسر عليهم عملية المشاركة في مسابقة الترشيحات. كما كشف محمد الأحمد عن استمرار التعاون مع مضمار العين في مجال الترشيحات للعام الثاني على التوالي، مع دخول مضماري أبوظبي و((الشارقة لونجين)) إلى هذا النظام المبتكر، مما سيشكل نقلة نوعية بين مضامير الدولة ويرتقي بها إلى مجال أرحب، خصوصاً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بالسباقات وإسعاد الجماهير المحبة لهذه الرياضة النبيلة.

عمق العلاقات

بدوره تقدم سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه الكبير لسباقات النادي.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه الدائم لسباقات الخيل في الدولة عبر عدد من المبادرات التي تصب في مصلحة السباقات، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع مضماري الشارقة وجبل علي، والتي ظهرت جلياً عبر مشاركتنا في عدد من المبادرات أهمها ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)). وأضاف إن انضمام مضمار ((الشارقة لونجين)) إلى مسابقة الترشيحات عبر الذكاء الاصطناعي هذا الموسم، يساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين مضامير الدولة، ويدخل الفرحة والسرور في قلوب الجماهير المحبة للسباقات الذين يتفاعلون دائماً مع مثل هذه المبادرات.

تعزيز التعاون

ومن جانبه أكد المهندس علي الشيبه المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أهمية تعزيز التعاون بين مضامير الدولة، مقدماً خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإدارة مضمار جبل علي على الأفكار المبتكرة التي تخدم هذه الرياضة النبيلة وجماهيرها.

وأضاف إنهم يعملون دائماً على إدخال الفرحة والسرور في قلوب الجماهير التي تتفاعل سنوياً مع مسابقات الترشيحات، لذا ارتأت إدارة النادي الاستفادة من تجربة الأخوة في مضمار جبل علي وتطبيقها هذا الموسم مما سيساهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

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