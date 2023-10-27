7 أشواط مثيرة في استهلالية الموسم الجديد بمضمار العين

يستهل نادي العين للفروسية والرماية والغولف، موسم السباقات الجديد 2023 -2024 ويستقبل أول السباقات في الخامسة من مساء اليوم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، وتتضمن أربعة أشواط تم تخصيصها للخيول المبتدئة.

وتنطلق الأمسية بمشاركة 13 من الخيول المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، عمر 4 سنوات وما فوق، وتتسابق لمسافة 1400 متر، فيما يشارك 13 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، يبرز منها: ايه ايه بيرنينج كريسنت وانشانتور الموري، بجانب نبراس، وتستمر الإثارة بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وعلى المسافة نفسها ينطلق الشوط الرابع للخيول المبتدئة. ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (هانديكاب)، 14 خيلاً، أما في الشوط السادس لمسافة السرعة الدنيا (1000 متر)، فتتسابق 11 خيلاً .

وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير، لمسافة 1000 متر، بمشاركة عدد من الخيول الباحثة عن الفوز الأول بالموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز