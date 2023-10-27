«مثايل» تتوج بكأس حاكم الشارقة للهجن

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، صباح أمس، منافسات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في نسخته الثانية، والذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن حتى الثلاثاء المقبل.

وشهد اليوم الأول، الذي خصص لفئة ((الحقاقا))، منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم، و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كلم، وتصدرها شوطان رئيسيان، الأول ((حقاقا بكار))، وحصل الفائز على كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، و50 ألف درهم، وخصص الشوط الثاني ((حقاقا جعدان)) جائزته وهي عبارة عن بندقية و30 ألف درهم.

وتوجت ((مثايل)) لمالكها حمد سيف محمد نعيف العامري بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع ((ملبي)) لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة.

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