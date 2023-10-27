علامة كاملة لشباب الأهلي في دوري السلة

واصل شباب الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب بنجاح في بطولة الدوري العام لكرة السلة وحقق فوزه الرابع على التوالي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة بنتيجة 95 - 93 بعد مباراة قوية تقدم فيها الشارقة في الربعين الأول والثاني 26 - 19 و26 - 24 وعاد شباب الأهلي وقلب النتيجة بفضل فوزه في الربعين الثالث والرابع 22 - 21 و30 - 20 ليظفر بالنتيجة بفارق نقطتين.

وحقق النصر الفوز في الجولة نفسها خارج ملعبه على مضيفه الوصل في ديربي بر دبي بنتيجة 86 - 75، فيما فاز البطائح في ملعبه على ضيفه الظفرة بنتيجة 85 - 69، وبقي الوحدة في الراحة في هذه الجولة.

ووصل شباب الأهلي للنقطة 8 من 4 انتصارات وتقدم كل من النصر والبطائح للنقطة السادسة، ولكن النصر خاض 3 مباريات وكان في الراحة في الجولة الثالثة، والوصل للنقطة الخامسة بعد أن خسر للمرة الثالثة وهو رصيد الشارقة نفسه (5 نقاط) من 3 مباريات، فيما للظفرة 3 نقاط من 3 مباريات خسرها جميعها متساوياً مع الوحدة.

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