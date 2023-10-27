علامة كاملة لشباب الأهلي في دوري السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل شباب الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب بنجاح في بطولة الدوري العام لكرة السلة وحقق فوزه الرابع على التوالي خارج ملعبه على مضيفه الشارقة بنتيجة 95 - 93 بعد مباراة قوية تقدم فيها الشارقة في الربعين الأول والثاني 26 - 19 و26 - 24 وعاد شباب الأهلي وقلب النتيجة بفضل فوزه في الربعين الثالث والرابع 22 - 21 و30 - 20 ليظفر بالنتيجة بفارق نقطتين.
وحقق النصر الفوز في الجولة نفسها خارج ملعبه على مضيفه الوصل في ديربي بر دبي بنتيجة 86 - 75، فيما فاز البطائح في ملعبه على ضيفه الظفرة بنتيجة 85 - 69، وبقي الوحدة في الراحة في هذه الجولة.
ووصل شباب الأهلي للنقطة 8 من 4 انتصارات وتقدم كل من النصر والبطائح للنقطة السادسة، ولكن النصر خاض 3 مباريات وكان في الراحة في الجولة الثالثة، والوصل للنقطة الخامسة بعد أن خسر للمرة الثالثة وهو رصيد الشارقة نفسه (5 نقاط) من 3 مباريات، فيما للظفرة 3 نقاط من 3 مباريات خسرها جميعها متساوياً مع الوحدة.
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