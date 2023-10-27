4 مباريات تدشن الجولة السابعة لـ «الهواة» اليوم

تشهد مواجهات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) 4 مباريات، اليوم، ويدافع العروبة متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة عن صدارته، عندما يحل ضيفاً على الذيد، وكان العروبة تعادل في اللقاء الماضي أمام دبا الفجيرة، وهو التعادل الأول للفريق بالدوري، ويحتل الذيد المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وفي اللقاء الثاني يرحل الظفرة الوصيف برصيد 14 نقطة، للقاء الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، والذي لم يحقق الفوز طوال الجولات الأربع الماضية، ويمثل اللقاء المواجهة الأولى للمدربين اللذين أشرفا على فريق حتا خلال الموسم الماضي، وهم الدكتور عبد الله مسفر، الذي قاد ((الإعصار)) للصعود لدوري المحترفين المدير الفني الحالي للظفرة والصربي ماركوف، الذي حل بديلاً عن مسفر في حتا، لكنه لم ينجح في مشواره مع ((الإعصار))، ليتولى تدريب فريق الفجيرة خلفاً للمقال محمد الحوسني.

ويستقبل دبا الفجيرة بملعب تحفة النواخذة فريق غلف يونايتد في مهمة تبدو سهلة على الورق لمصلحة دبا، لكن الفريق الزائر يقدم موسماً مميزاً، بعد أن وصل بنقاطه إلى 7 في المركز العاشر مناصفة مع الذيد، فيما يحتل دبا المركز السادس برصيد 8 نقاط. وفي اللقاء الرابعيستقبل الرمس الجريح وصاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط ضيفه غلف اف سي الخامس عشر، برصيد 4 نقاط. وتقام غدٍ 4 مباريات تجمع دبا الحصن مع العربي في قمة الجولة ، ويستقبل مصفوت فريق الجزيرة الحمراء، ويلعب مسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون.

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