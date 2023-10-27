العين والإمارات.. استعادة الصدارة وتضميد الجراح

تقام اليوم 3 مباريات في ختام الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ويستضيف العين فريق الإمارات باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة إلا ربع مساء، ويستقبل خورفكان ضيفه الجزيرة في التوقيت نفسه، ويشهد استاد الشارقة في السابعة مساء مباراة الشارقة وضيفه بني ياس.

وتعد مباراة العين ((12 نقطة)) والإمارات ((5 نقاط)) فرصة للفريقين لتحصيل النقاط، ويسعى العين لاستعادة الصدارة، التي فقدها بخسارته الأخيرة أمام النصر بهدف دون رد، فيما يتطلع الإمارات لتضميد جراحه، بعد خسارته أمام الشارقة بالجولة السابقة.

((الزعيم)) و((الصقور))

ويلعب العين بمعنويات عالية، بعد فوزه آسيوياً على الفيحاء السعودي، وتصدره مجموعته بالعلامة الكاملة.

وأكد الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب ((الزعيم)) عدم وجود غيابات في قائمة الفريق باستثناء جوناتاس بداعي الإيقاف، مشيراً إلى أنهم يأملون بالحضور الجماهيري الحاشد في كل مباراة للفريق، لأنهم يلعبون من أجل الجماهير.

وأكمل ((الصقور)) تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية بقيادة المدرب الإسباني لويس بلاناغوما، وسط اهتمام كبير من إدارة النادي مع دعم اللاعبين معنوياً للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارة المباراة السابقة أمام الشارقة.

واعترف بلاناغوما بصعوبة المهمة، مشيراً إلى أنه سيدخل المباراة بهدف الفوز وعبر عن ثقته بلاعبيه.

((النسور)) و((فخر أبوظبي))

ويلعب فريقا خورفكان ((4 نقاط)) والجزيرة ((10 نقاط)) بشعار البعد عن الأخطاء، لضمان تحقيق الفوز، الذي غاب عن الفريقين في آخر مباراة لهما في الدوري، بعد تعادل الجزيرة أمام شباب الأهلي، وهزيمة خورفكان أمام البطائح.

ويغيب عن ((فخر أبوظبي)) خليفة الحمادي الموقوف بالإنذار الثالث، وأبوبكر كامارا لعدم الجاهزية البدنية، وعمر تراوري للإصابة، فيما يعود للتشكيل محمد العطاس كيبانو، بعد تعافيه من الإصابة. ويسعى مدرب خورفكان الإسباني غيرارد زاراغوسا إلى إعادة ((النسور)) للتحليق من جديد، ومغادرة المركز الثاني عشر ((4 نقاط)).

وتشهد صفوف خورفكان عودة المدافع مسعود سليمان، بعد غيابه عن لقاء البطائح، بسبب نيله البطاقة الحمراء، خلال لقاء الوصل في الجولة الرابعة.

الشارقة وبني ياس

وتكتسب مباراة الشارقة وبني ياس أهمية خاصة للفريقين، في صراع على المركز الخامس، وذلك من واقع تقارب النقاط بينهما،حيث يتفوق الشارقة ((9 نقاط)) بنقطتين عن ((السماوي))، ويدخل الشارقة بمعنويات عالية، بعد تصدره مجموعته في دوري أبطال آسيا بالفوز على ناساف الأوزبكي، ولكن ذلك لا يعني سهولة المهمة للمدير الفني كوزمين، الذي عانى فريقه في الـ 5 جولات الماضية للدوري، حيث لم يحقق الشارقة الفوز للمرة الثانية على التوالي، وتأرجحت نتائجه بين الفوز في الجولات 1 و3 و5 والخسارة في الجولتين 2 و4، ويغيب عن الفريق 4 لاعبين هم: لوان بيريرا وسالم سلطان وخالد الظنحاني، بسبب الإصابة، ومانولاس بسبب الإيقاف.

يدخل بني ياس مواجهة الشارقة بمعنويات عالية، بعد فوزه الدرامي، الذي حققه في الوقت بدلاً من الضائع على حساب الوحدة في الجولة الخامسة، ويطمح ((السماوي)) لحصد النقاط الثلاث، من أجل اقتناص المركز الخامس من الشارقة.

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