الجزائر تتصدر منافسات اليوم الأول لـ«عربية السباحة» بأبوظبي

تصدرت الجزائر منافسات اليوم الأول من البطولة العربية السادسة للسباحة، التي انطلقت فعالياتها، أمس، بمسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وينظمها الاتحاد العربي للسباحة، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للسباحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 120 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وتستمر حتى بعد غدٍ.

وأحرزت الجزائر 6 ميداليات، خلال اليوم الأول من البطولة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، وواحدة برونزية، وجاءت لبنان في المركز الثاني بذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، واحتلت تونس المركز الثالث في الترتيب العام بـ 6 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.

وكانت البطولة افتتحت بحفل، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة، وعبدالله الوهيبي مدير البطولة، ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة.

وقال عارف العواني في كلمته في افتتاح البطولة: ((نرحب بالأشقاء من الدول العربية في البطولة، التي تستضيفها أبوظبي للمرة الثانية بعد النجاح، الذي حققته البطولة، التي أقيمت عام 2021، ويسعدنا هذا الوجود في المحفل العربي الأخوي)).

تعاون

من جانبه، أعرب زهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي للسباحة عن سعادته بنجاح انطلاقة النسخة الحالية، في ظل التعاون بين الاتحاد العربي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الإماراتي للسباحة، لخروجها بأفضل صورة.

وأضاف: ((شهدنا انطلاقة قوية للبطولة بحضور 16 دولة عربية، الأمر الذي يعزز مكانة البطولة، وأهميتها لجميع الدول المشاركة)).

ووجه المفتي الشكر إلى الاتحاد الإماراتي للسباحة، ومجلس أبوظبي الرياضي على توفير كل عوامل النجاح للبطولة، وتقديم كل الدعم من أجل خروجها بالشكل اللائق.

من جهته، قال عبدالله الوهيبي مدير البطولة: إن منافسات النسخة الحالية تشهد مشاركات أكبر من السباحين والسباحات، في ظل استعدادات الكثير منهم، للمشاركة في بطولة العالم مطلع العام المقبل بالدوحة، وكذلك في إطار استعدادات السباحين العرب لأولمبياد باريس 2024، الأمر الذي جعل اللجنة المنظمة تخصص النسخة الحالية لفئة ((العموم)).

وأشار الوهيبي إلى أن الإمارات تشارك في النسخة الحالية بـ 8 سباحين وسباحات في عدد من السباقات المختلفة، وهناك طموح كبير لتحقيق نتائج إيجابية، وأكبر عدد من الميداليات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.

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