«الإمبراطور» و«الفرسان».. صدارة بـ 14 نقطة

حقق الوصل، أمس، فوزاً عريضاً على مضيفه حتا بخمسة أهداف مقابل لا شيء، باستاد حمدان بن راشد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ووصل إلى النقطة 14، محتلاً صدارة الدوري بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الذي وصل للنقطة 14 بتعادله مع النصر 3 - 3، في ((ديربي دبي)).

سجل خماسية ((الإمبراطور)) في شباك حتا كلاً من فابيو ليما، هدفين، في الدقيقتين 24 و89، ونيكولاس خيمينيز،هدفين، في الدقيقتين 27 و39، وسياكا سيديبي في الدقيقة 68.

ولجأ الحكم حمد علي، لتقنية الفيديو المساعد((VAR))، مرتين، لتأكيد الهدف الثاني لخيمينيز بالشوط الأول، وإلغاء ركلة جزاء لحتا في الثاني.

وفي استاد راشد خرج النصر بنقطة مثيرة وصعبة من أمام مضيفه شباب الأهلي، ونجح في تحويل تأخره في النتيجة إلى تعادل 3-3، وأحرز لشباب الأهلي رينان وكارتابيا ويحيى الغساني في الدقائق 15 و41 و50، وللنصر غابياديني واغوديلو في الدقيقتين 23 و60، وعادل تاعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وشهدت المباراة طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو ((VAR)) في الدقيقة 53، ليلعب الفريق بعشرة لاعبين فيما تم طرد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب ((فرسان دبي))، ومدافع الفريق سالمين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقتين 90 و2 من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة ووصل النصر إلى النقطة السابعة.

وفي استاد آل نهيان حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه اتحاد كلباء 2 - 1 ليعود لسكة الانتصارات ورفع رصيده إلى 9 نقاط وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 7 نقاط، سجل هدفي الوحدة عمر خريبين وكريستيان جوانكا من ركلة جزاء في الدقيقتين 46 و87، بينما سجل لكلباء مهدي قائدي بالدقيقة 69.

وشهدت المباراة طرد فيليب كيس ودانييل بيسا لاعبي كلباء بالدقيقتين 52 و85.

وتعادل البطائح مع ضيفه عجمان 1 - 1 باستاد خالد بن محمد في الشارقة وواصل((البرتقالي)) صيامه عن الانتصارات، ووصل للنقطة الثالثة، فيما وصل البطائح للنقطة الثامنة، سجل سيكو بابا هدف البطائح بالدقيقة 28، وأدرك وليد ازارو التعادل لعجمان في الدقيقة 45.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز