Saturday, 28 October 2023 07:14 GMT

شباب الأهلي والوصل على كأس نائب رئيس الدولة للطائرة الليلة

10/27/2023 7:29:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يلتقي، في السابعة من مساء اليوم، بصالة نادي النصر، فريقا شباب الأهلي والوصل، في المواجهة الفاصلة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، وكان الفريقان تبادلا الفوز كلٌ على ملعبه بنتيجة واحدة 3 ـ 2.

ويسعى كل من ((فرسان دبي)) و((الإمبراطور))، إلى الفوز بلقبه السادس في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27102023000110011019ID1107321097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث