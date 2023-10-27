شباب الأهلي والوصل على كأس نائب رئيس الدولة للطائرة الليلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي، في السابعة من مساء اليوم، بصالة نادي النصر، فريقا شباب الأهلي والوصل، في المواجهة الفاصلة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، وكان الفريقان تبادلا الفوز كلٌ على ملعبه بنتيجة واحدة 3 ـ 2.
ويسعى كل من ((فرسان دبي)) و((الإمبراطور))، إلى الفوز بلقبه السادس في البطولة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN27102023000110011019ID1107321097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.