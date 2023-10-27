شباب الأهلي والوصل على كأس نائب رئيس الدولة للطائرة الليلة

يلتقي، في السابعة من مساء اليوم، بصالة نادي النصر، فريقا شباب الأهلي والوصل، في المواجهة الفاصلة على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، وكان الفريقان تبادلا الفوز كلٌ على ملعبه بنتيجة واحدة 3 ـ 2.

ويسعى كل من ((فرسان دبي)) و((الإمبراطور))، إلى الفوز بلقبه السادس في البطولة.

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