تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تحدي دبي للياقة» يدشن نسخته السابعة بفعاليات متنوعة اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من ((تحدي دبي للياقة))؛ المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

ويضم برنامج النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة، التي تستمر حتى 26 نوفمبر المقبل، مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية؛ مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة؛ مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله.

وتستهدف النسخة الجديدة تحقيق رقم قياسي جديد في عدد المشاركين وكسر حاجز 2.2 مليون مشارك الذي سجل العام الماضي بعدما استقطبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد نحو 35 ألف دراجة في ((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) و193 ألف عدّاء في ((تحدي دبي للجري))، إضافة إلى آلاف المشاركين الذين استقطبتهم الفعاليات المتنوعة والجاذبة في قرى اللياقة وحصص التدريب بمراكز اللياقة البدنية في مختلف مناطق دبي.

وتفصيلاً، سجل تحدي دبي للياقة مشاركة 8 ملايين و236 ألف شخص على مدار النسخ الـ6 الماضية، بواقع 786 ألفاً في النسخة الأولى (2017)، ومليون مشارك في النسخة الثانية (2018)، و1.1 مليون في 2019، و1.5 مليون مشارك في النسخة الرابعة (2020)، و1.65 مليون في النسخة الخامسة (2021)، و2.2 مليون في النسخة السادسة (2022).

فعاليات رئيسة

وتتضمن أبرز الفعاليات الرئيسة في ((تحدي دبي للياقة)) الحالي ((تحدي دبي للدراجات الهوائية)) برعاية دي بي ورلد، يوم 12 نوفمبر المقبل، و((تحدي دبي للجري)) برعاية ((ماي دبي))، الذي يقام في شارع الشيخ زايد، في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة ،26 نوفمبر المقبل، إضافة إلى ((تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً)) الجديد كلياً، الذي يقام في حتا برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما يقدم التحدي فرصة الاختيار بين 3 قرى مجانية للياقة البدنية لمدة 30 يوماً، و26 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، وعدد كبير من فعاليات الشركاء، والآلاف من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كأس دبي للبادل.

وتتوزع قرى اللياقة البدنية بين 3 مناطق مختلفة في دبي حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من المشاركين وعشاق النشاط البدني، وتضم جميعها مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية وحصص اللياقة والفعاليات، ما سيحولها إلى مراكز رياضية ممتعة ونابضة بالحياة تشجع كل الأفراد على المشاركة.

وتشكل ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة)) الوجهة المثالية لمحبي برامج اللياقة البدنية الشاملة، تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وفي نهاية الأسبوع من الساعة 7 صباحاً أما ((مركز حديقة مشرف للدراجات )) برعاية هيئة الطرق والمواصلات، فيستقطب محبي مغامرات الدراجات، من الاثنين إلى الجمعة، وفي عطلات نهاية الأسبوع تستمر متعة ركوب الدراجات مع جولات صباحية ، ورحلة مسائية ويعد ((مركز الجري والدراجات الهوائية))، في ون سنترال الوجهة الجديدة في برنامج التحدي.

ويسعى ((تحدي دبي للياقة)) إلى تطوير عادات صحية للمشاركين من خلال تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واعتماد نمط حياة نشط،ومنذ إطلاقه في العام 2017، ساهم التحدي في تغيير لياقة وجودة حياة ملايين الأشخاص. كما نجح في تحويل دبي إلى وجهة للياقة ، حيث شهدت نمواً ملحوظاً في المرافق والفعاليات الرياضية .

واليوم، توفر دبي العديد من مناطق التمرين في الهواء الطلق، ومسارات واسعة للجري وركوب الدراجات ، ومجموعة متنوعة من خيارات اللياقة، ويعكس هذا التطور الكبير في مرافق اللياقة والأنشطة البدنية التزام دبي بتوفير بيئة شاملة تمكن الجميع من تحسين لياقتهم البدنية وصحتهم.

احتفالية فريدة

ويشكل التحدي احتفالية فريدة باللياقة البدنية على مستوى المدينة تستمر لمدة شهر كامل، وتدعو السكان والزوار من جميع الأعمار والقدرات للمشاركة في التحدي وتجربة رياضات جديدة واغتنام فوائد نمط الحياة النشط سواء للرياضيين المتمرسين أو المبتدئين بهدف بناء مستقبل أكثر صحة ولياقة،و يمكن خوض التحدي بالتسجيل على

للمشاركة في واحد من أكبر تحديات اللياقة على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن ((تحدي دبي للياقة)) تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، ودبي الجنوب، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والشركاء الداعمين: سن أند ساند سبورتس، وبلو، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة اتصالات من &e، ولا روش بوزيه، وميرا للتطوير العقاري، ومبادلة للرعاية الصحية، وأوبتيموم نيوترشن، وطلبات، وشمال القابضة – كايت بيتش، وإعمار.والشركاء الرسميين: مستشفيات وعيادات وصيدليات أستر، والشركة العربية للسيارات، وسيغنا، وإمارات، وليبتون، وسيرو، وتيكنوجيم، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN، والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

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