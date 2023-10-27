سعود بن صقر: استضافة الحدث تؤكد مكانة الإمارات وجهة للسياحة الرياضية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، افتتاح بطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم 2023، التي تستضيفها رأس الخيمة حتى 4 نوفمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن استضافة رأس الخيمة لبطولة كأس العالم المصغرة لكرة القدم يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة ودورها في تعزيز التقارب الثقافي، وتعميق الترابط الإنساني بين الناس، والرياضة تتجاوز الحدود واللغات لتوحد الشعوب، وهي الوسيلة الفاعلة للارتقاء بجودة الحياة، وقال سموه ((نعتز باستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يؤكد مكانة إماراتنا وجهة للسياحة والسياحة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على تنظيم واستضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية، بفضل ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية حديثة ومرافق عصرية، وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية)).

ويتنافس في البطولة الدولية 32 منتخباً وطنياً، وجاء حفل الافتتاح رائعاً، بحضور عدد كبير من القيادات والشخصيات الرياضية والجمهور، وسط أجواء رائعة.

ورحب راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالحضور والمنتخبات المشاركة في البطولة، معبراً عن سعادته بتنظيم البطولة في الشرق الأوسط للمرة الأولى، متوقعاً بطولة ناجحة، من خلال التفاعل الجماهيري الكبير مع الحدث في يومه الأول.

وأكد فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة أن رأس الخيمة وفرت كل سبل النجاح للبطولة، ما يؤكد أن اختيارها للتنظيم كان قراراً سليماً، ويساعد في انتشار اللعبة ويزيد من شعبيتها في المنطقة، وقال: نشكر حكومة رأس الخيمة وكل المسؤولين على حفاوة الاستقبال والجهد الكبير، الذي بذلوه في الفترة الماضية.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز منتخبنا الوطني على نظيره الهندي في مباراة الافتتاح الرسمية 1 - صفر وسط مساندة كبيرة من جماهير المنتخبين، وفاز منتخب المكسيك على أيرلندا 6 - صفر، وفازت جورجيا على غواتيمالا 6 - صفر، وكازاخستان على غانا 7 - صفر، وأوكرانيا على الجزائر 9 - 1، ومصر على الكويت 2 - صفر، ورومانيا على السودان 9 - 1، فيما تعادلت أمريكا وإسبانيا 2-2.

8 مباريات

وتقام اليوم 8 مباريات، ويلتقي منتخب الإمارات مع غانا في مواجهة آسيوية أفريقية، والهند مع كازاخستان بالمجموعة الأولى، وغواتيمالا مع أيرلندا، المكسيك مع جورجيا ((المجموعة الثانية))، أوكرانيا مع تايلاند، التشيك مع الجزائر((المجموعة الثالثة))، رومانيا مع إسبانيا، أمريكا مع السودان ((المجموعة الرابعة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز