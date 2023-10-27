لا مزايدة على مواقف الإمارات المشرفة تجاه حرب غزة

طالعتنا بعض وسائل الإعلام المغرضة وجهاتها المشبوهة المحرضة.. والتي هي: دائماً ما تروج للإشاعات والأكاذيب البعيدة كل البعد عن جوهر الحقيقة وعينها.. وعن مواقف دولة الإمارات الإنسانية المشرفة.. وجهودها الدؤوبة المتواصلة لوقف نزيف القتال الدائر في قطاع غزة.. من أجل حماية جميع المدنيين العزل.. والذين لا ذنب لهم.. ولا حول ولا قوة.. بما يدور ويحدث بين: ((حماس وإسرائيل من اقتتال وتهديد ووعيد وحرب لا يعلم بمداها إلا الله سبحانه)) متى ستتوقف؟ وكيف تكون نهايتها؟! إن المغرضين والحاقدين على دولة ((الخير والتسامح والعطاء))، ومن دأبوا على تشويش الحقائق وتضليلها عن سياسة الإمارات تجاه ما يحدث في غزة.. قاموا بحذف واقتطاع بعض الجمل والكلمات من كلمة دولة الإمارات التي ألقتها معالي ريم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي في مجلس الأمن واجتزائها.. الأمر الذي أكده معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، قائلاً: ((مضامين الموقف العربي الداعية إلى وقف إطلاق النار لإيصال المساعدات والتحذير من العقاب الجماعي والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد عبرت عنها ريم الهاشمي بكل وضوح أمام مجلس الأمن.. الاجتزاء والتشويه المتعمد لمواقف الإمارات لن يغير من الحقائق شيئاً.. وسيبقى مجرد زبد لا يضر ولا ينفع)).

وبالرغم من إدانة الهاشمي هجمات حركة حماس.. إلا أنها أكدت ((أن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة)). داعية إسرائيل ((أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.. وأن تضمن حماية المدنيين))، مؤكدة مجدداً ((رفض الإمارات القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ومطالبة بإلغائها، ومحذرة من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري.. والذي يهدد بنكبة جديدة..)). عودة للقول، إن الإمارات تنطلق في نهج سياستها الخارجية على ثوابت أخلاقية وإنسانية ودينية راسخة.. لن تغيرها المتغيرات ولا التحولات ولا الأحداث الجارية على الساحة.. سياسات ثابتة منذ قيام دولة الاتحاد في عهد مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. الذي قدم الكثير من أجل الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.. سواء دعم سياسي أم مادي أم معنوي، وسجل ((القائد الحكيم)) في كتاب التاريخ خير شاهد على ذلك.. إن دولة الإمارات تتحرك في ((اتجاهين أساسيين)) لدعم الأخوة في فلسطين وغزة على وجه الخصوص وهما: ((الجانب الإنساني- والدبلوماسي)).. حيث أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة تتجاوز 154 مليون درهم، ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الإماراتي.. في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم، والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات تجاه القضية الفلسطينية.. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون... بالإضافة إلى إرسال، طائرة تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن إطلاق مبادرة ((تراحم من أجل غزة)) التي جمعت مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية خلال بضعة أيام من إطلاقها بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس حملة ((تراحم من أجل غزة)) مواقف وجهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخصوصاً من الأطفال والنساء.. والتي جمعت حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.. هذه هي القيم الإماراتية الأخلاقية والإنسانية النبيلة.. والتي تجلت وبوضوح تام في هذه الحملة الإنسانية للأشقاء في فلسطين وغزة المنكوبة... فمن لا يعلم من المغرضين والحاقدين نقول له: ((إنه وعلى مدى سنوات مضت.. ومنذ عهد المؤسس زايد الخير))، وأبناؤه من بعده.. قدمت دولة الإمارات المليارات تلو المليارات لدعم القضية الفلسطينية.. لأجل تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين من كل النواحي، الإنسانية - الصحية - والتعليمية... وما زالت يد الخير الإماراتية تغيث الفلسطينيين بكل سخاء.. وبدوافع أخوية وإنسانية وأخلاقية مخلصة.