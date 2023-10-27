Saturday, 28 October 2023 07:13 GMT

القصائدُ اللامية..!

10/27/2023 7:29:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حَفلَ تراثُنا العربي بقصائد لامية؛ عدد النجم والحصى والتراب، فيها من عيون الشعر قصائد لا تجارى، وألسنة لا تُبارى، وفرائد لا تُعاب ، ولا سبيل إلى الإطناب، إلا في قرطاسٍ أو كتاب.

وقيل إن ‌‌‌كُثَيِّر نظم 30 قصيدة لامية من الطوال ، وما وصلنا منها، لم يزد على ألفي سطر، تناثر أكثرها.

فأول من خَسف عينها ؛ المهلهل التغلبي، والحارث ‌اليشكري؛ وإنْ أجمعَ الرواةُ على سبق الحارث بلاميته :

قربا مربط النعامة مني ... لقحت حرب وائل عن حيال

على لامية المهلهل :

ليس مثلي يخبر الناس عن آ ... بائهم قتلوا وينسى القتالا

وكلتاهما في الرثاء.

قال ابن كثير عن لامية أبي طالب...: ((هي قصيدة بليغة جدًّا، لا يستطيع أن يقولها إلا مَن نُسبت إليه، وهى أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى)):

خليليَّ ما أُذني لأول عاذل ... بصغواء في حق ولا عند باطل

ثم جاءت لامية كعب المباركة:

‌بَانَتْ ‌سُعَادُ، فَقَلْبي اليَوْمَ مَتْبُولُ، ... مُتيَّمٌ إثرَها، لَمْ يُفْدَ، مَكْبولُ

ومن اللاميات التي يحفظها الطلاب والمتأدبون، لامية ابن الوردي :

اعتزل ذكر الأغاني والغزل ... وقل الفصل وجانب من هزل

ومن قبلها ‌لاميات الأعشى ، والجعدي، وابن الزِّبَعْرَى.

وكانت العرب تغي بشعر الأول وتسميه ((صناجة المعرب)):

ودِّعْ هريرةَ؛ إن الركب مرتحلُ ... وهل تطيق وداعا أيها الرَّجُلُ؟

كذا لامية الجعدي:

‌إِمَّا ‌تَرَي ‌ظُلَلَ الأَيَّامِ قَدْ حَسَرَتْ ... عنِّي، وشَمَّرْتُ ذَيْلاً كَانَ ذَيَّالا

ولامية ابن الزِّبَعْرَى:

‌يَا ‌غُرَابَ ‌الْبَيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ ... إنَّمَا تَنْطِقُ شَيْئًا قَدْ فُعِلْ

ثم ظهرت ‌لاميات الزمخشري، وأبي حيان الأندلسي، والفيروز أبادى، وكلها قيلت مجاراة لقصيدة كعب.

أما الزمخشري فمطلع لاميته:

أضاء لي باللوى والقلب متبول ... نجدي برق بنار الحب موصول

ولامية أبي حيان :

وإذ قضيت غزاة فأتنف عملًا ... للحج فالحج للإسلام تكميل

غير أن لاميتي العرب والعجم ، هما اللتان كتب لهما الخلود، وهما مدار حديثنا في المقالات المقبلة.

MENAFN27102023000110011019ID1107321093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث