القصائدُ اللامية..!

حَفلَ تراثُنا العربي بقصائد لامية؛ عدد النجم والحصى والتراب، فيها من عيون الشعر قصائد لا تجارى، وألسنة لا تُبارى، وفرائد لا تُعاب ، ولا سبيل إلى الإطناب، إلا في قرطاسٍ أو كتاب.

وقيل إن ‌‌‌كُثَيِّر نظم 30 قصيدة لامية من الطوال ، وما وصلنا منها، لم يزد على ألفي سطر، تناثر أكثرها.

فأول من خَسف عينها ؛ المهلهل التغلبي، والحارث ‌اليشكري؛ وإنْ أجمعَ الرواةُ على سبق الحارث بلاميته :

قربا مربط النعامة مني ... لقحت حرب وائل عن حيال

على لامية المهلهل :

ليس مثلي يخبر الناس عن آ ... بائهم قتلوا وينسى القتالا

وكلتاهما في الرثاء.

قال ابن كثير عن لامية أبي طالب...: ((هي قصيدة بليغة جدًّا، لا يستطيع أن يقولها إلا مَن نُسبت إليه، وهى أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى)):

خليليَّ ما أُذني لأول عاذل ... بصغواء في حق ولا عند باطل

ثم جاءت لامية كعب المباركة:

‌بَانَتْ ‌سُعَادُ، فَقَلْبي اليَوْمَ مَتْبُولُ، ... مُتيَّمٌ إثرَها، لَمْ يُفْدَ، مَكْبولُ

ومن اللاميات التي يحفظها الطلاب والمتأدبون، لامية ابن الوردي :

اعتزل ذكر الأغاني والغزل ... وقل الفصل وجانب من هزل

ومن قبلها ‌لاميات الأعشى ، والجعدي، وابن الزِّبَعْرَى.

وكانت العرب تغي بشعر الأول وتسميه ((صناجة المعرب)):

ودِّعْ هريرةَ؛ إن الركب مرتحلُ ... وهل تطيق وداعا أيها الرَّجُلُ؟

كذا لامية الجعدي:

‌إِمَّا ‌تَرَي ‌ظُلَلَ الأَيَّامِ قَدْ حَسَرَتْ ... عنِّي، وشَمَّرْتُ ذَيْلاً كَانَ ذَيَّالا

ولامية ابن الزِّبَعْرَى:

‌يَا ‌غُرَابَ ‌الْبَيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ ... إنَّمَا تَنْطِقُ شَيْئًا قَدْ فُعِلْ

ثم ظهرت ‌لاميات الزمخشري، وأبي حيان الأندلسي، والفيروز أبادى، وكلها قيلت مجاراة لقصيدة كعب.

أما الزمخشري فمطلع لاميته:

أضاء لي باللوى والقلب متبول ... نجدي برق بنار الحب موصول

ولامية أبي حيان :

وإذ قضيت غزاة فأتنف عملًا ... للحج فالحج للإسلام تكميل

غير أن لاميتي العرب والعجم ، هما اللتان كتب لهما الخلود، وهما مدار حديثنا في المقالات المقبلة.