سفير بالألوان الطبيعية

من بين كتب القراءات المبكرة، التي لفتت الانتباه إلى أن مشاهدة السينما يجب ألا تكون للتسلية فقط، بل أيضاً للتفكير والتأمل الواعي لرسائلها وأهدافها، كتاب ((سفير أمريكا بالألوان الطبيعية))، للناقد والسيناريست والمخرج والفنان التشكيلي كامل التلمساني، الذي يعد فيلمه ((السوق السوداء)) واحداً من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما العربية، وكما تفعل معظم وسائل التعبير الفني والأدبي والثقافي فإن للأفلام رسائل بعضها واضح، يدركه المشاهد بسهولة، وبعضها مستتر يتسلل إليه من أبواب خلفية، وعلى المشاهد الفطن ألا يفارقه الوعي، وهو غارق في الانبهار بأحداثها.

وفي كتابه يقول التلمساني: إن ((أفلام هوليوود هي سفير فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي سفيرها الأول لدى شعوب العالم، لما تنطوي عليه من توجهات اجتماعية واقتصادية وسياسية))، وهو ما يؤكده المؤلف الأمريكي ليو روستن في كتابه ((السياسة تحلق فوق هوليوود)) بقوله: ((إن الأفلام سلعة عالمية، وقد دفع هذا بالسياسة إلى هوليوود، لكى تلتحم معها في عنف لا يهدأ، كما أن النوبات العنيفة، التي حاقت بسياسة القوة أثناء الحرب العالمية الثانية قد ألقت بالأخطار المحدقة بالعالم إلى أحضان هوليوود، مما أدى إلى أن تسبق اليقظة السياسية لهوليوود الصحوة السياسية في أمريكا، وتتقدم المعارك الفكرية المعارك الحربية، لتمهد لها السيادة والنصر)).

كتاب كامل التلمساني (1915-1972) الصادر عام 1957 أثر في أجيال كثيرة من نقاد السينما ومشاهديها، كما أعجب به الرئيس جمال عبد الناصر، وأرسل له رسالة شكر على إصداره.

وخلال العقود الماضية تبين صحة ما ذهب إليه التلمساني، حيث باتت البنوك والتكتلات الاستثمارية وقوى الضغط السياسية والمالية والحزبية الغربية والأمريكية تتحكم في كل عمليات صناعة السينما، وفي السيناريوهات التي تكتب لها، وفي طرق وأوقات ترويجها، وفي صناعة النجوم أو تغيبهم عن المشهد، وحتى في تحديد الجوائز، التي تمنح لصناعها ونجومها في مسابقات الأوسكار الشهيرة، وهو ما فتح المجال لكي يظهر في الساحتين الأوروبية والأمريكية ما أصبح يعرف بتيار السينما المستقلة، التي تسعى لقول الحقيقة، التي تجاهد ((المؤسسة الغربية)) من أجل إخفائها.

تذكرت كتاب التلمساني بعد مشاهدة فيلم ((جولدا))، الذي يجسد جانباً من السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، وبالتحديد فترة إدارتها لحرب أكتوبر 1973 وحتى وفاتها عام 1978، وهو إنتاج أمريكي- بريطاني مشترك، وإخراج المخرج الإسرائيلي جاي ناتيف، وتأليف السيناريست البريطاني نيكولاس مارتن.

الفيلم دعائي، شديد التواضع، يظهر جوالدا مائير وهي تخضع للجنة أجرانات للتحقيق في هزيمة إسرائيل وهي تقول للمحققين لقد حولت الانكسار إلى نصر.

يركز الفيلم على بطلة الحدث وطريقتها في التفكير وإدارة المعركة، وقدرتها على إقناع هنري كيسنجر بجلب مزيد من الدعم العسكري الأمريكي، ونجاح طاقمها الحربي في عمل ثغرة الدفرسوار شرق قناة السويس، حيث تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من حصار الجيش الثالث الميداني، وتطويقه لأكثر من أسبوعين، والفيلم يعترف بمفاجأة الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية باندلاع الحرب، وبشجاعة وقدرة الجنود المصريين والسوريين في ساحات القتال.

أنقذ الأداء المتقن لشخصية جولدا مائير للممثلة البريطانية هيلين ميرين الفيلم من حالة الملل، التي ينطوي عليها إيقاعه البطء، وإذا ما طبقنا ما أوصى به كامل التلمساني في كتابه فإن ظهور الفيلم وإجازة عرضه هذا العام في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، لم يكن صدفة بطبيعة الحال، وهو نجاح لحرب الدعاية، التي يقود بها الغرب معاركه.

يجدد عرض الفيلم الحسرة على استمرار غياب فيلم عربي يليق بأحداث حرب أكتوبر، ويتناسب مع أهميتها، ويوثق ما جرى فيها، ويوضح الأدوار المهمة العربية والدولية التي أسهمت في نجاحها للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي– الإسرائيلي.

ظهر في السينما المصرية عدد محدود من الأفلام التجارية، التي تتحدث عن الحرب بأحداث مكررة ومقحمة على وقائعها، وأخرى ذات مستوى فني رفيع، ترصد كما فعل فيلم ((سواق الأوتوبيس)) انعكاس نتائجها على الفئات الاجتماعية الشعبية، التي شارك أبناؤها في الحرب، واستشهد منهم أكثر من عشرة آلاف مقاتل، لا سيما بعد التغيير في الاختيارات السياسية والاقتصادية لنظام الرئيس السادات، وتوقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل، والخلافات التي نشبت حول ما سمي الاستثمار الخطأ لنصر أكتوبر، وبدء سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي حصد أرباحها سماسرة من اللصوص الفاسدين.

وفى ظل تلك الظروف الصعبة لم تتمكن السينما المصرية من إنتاج فيلم حربي كبير يسجل بمهارة فنية أحداث الحرب، والتضحيات الهائلة، التي أوصلت للنصر فيها، ليس فقط بسبب عدم توفر التمويل الباهظ لإنتاج مثل تلك الأفلام الحربية، ولكن أيضاً لأسباب سياسية.

ومع تحكم الصورة في عالم اليوم فقد آن الأوان لكي تدرك الدول العربية ما يذكرنا به كتاب التلمساني: ((إن الفيلم العربي هو سفيرنا الساحر من أجل الدفاع عن قضايانا العادلة)).