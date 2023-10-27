لماذا نهرب؟ 2-2

نهرب لأننا على درجة كبيرة من الهشاشة الداخلية تجعلنا لا نحتمل صعوبة العالم والظروف، ونهرب لأننا لا نعرف كيف نقوم بما يتوجب علينا، لأن جميع الطرق التي نعرفها تبدو مغلقة في وجوهنا، ونهرب لأن الواقع البديل الذي نهرب إليه أكثر راحة لأنفسنا وعقولنا وضمائرنا، ونهرب لأن الهروب مشروع غير مكلف، بل إنه مربح وضروري أحياناً!

إننا لا نحتاج إلى تنظير وثرثرة فارغة لكي نعرف بأن كثيرين يهربون فعلاً في المواقف الحاسمة لأن تلك طبيعتهم ولأنهم أشخاص يخافون من المجازفة، لذلك فالهروب هو الحل السحري للخلاص من الخوف من المسؤولية، الخوف من العواقب التي قد تنجم عن قرار مصيري كقرار الزواج (أعرف قصصاً عن أزواج اختفوا ليلة عرسهم)، قرار الانفصال، الإنجاب .. إلخ، فمجرد أن ينتبه البعض إلى أنهم وضعوا أنفسهم في زاوية صعبة جداً بهذا القرار يهربون دون تردد!

إن الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يتحملون مسؤولياتهم لا يجدون أسهل من الهروب في الأوقات الحاسمة، حدثتني سيدة آسيوية تعمل مساعدة في صالون تجميل، بأنها وبعد مرور عام على زواجها، فوجئت بهروب زوجها من المنزل، تاركاً لها رسالة يقول فيها (ليس بإمكاني تحمل طفل في البيت، لا مادياً ولا معنوياً)، لقد غادر تاركاً زوجته وحيدة وفقيرة تواجه مصيرها صحبة طفلها، الذي صار اليوم في السابعة، بينما والدته تفعل كل ما يمكنها لتأمين حياته، ومثلها كثيرات في العالم!

ورغم النظرة الدونية والسلبية التي نرى بها هذا الهروب، هذا الانسحاب المقنن وغير المقنن من الواقع، من حياة الأسرة والزوجة والأبناء، من الصداقات والأصدقاء، ومن كل ما له علاقة بالالتزامات، والنكد، والمطالب، والابتزاز العاطفي الذي تمارسه عليك ابنتك أو ابنك أو والدتك، أو حتى الشغالة التي تهددك بأنها وجدت بيتاً آخر سيدفع لها أكثر، رغم كل ذلك، لك الحق أن تبحث لك عن ممر سري أو وقت مستقطع ييسر لك الهروب ولو لقليل من الزمن، فالحياة بكل هذه الجدية المسترسلة والمتتالية لا تطاق!