«أبل» تسد فجوة مبيعات الهواتف مع «سامسونج»

أغلقت ((أبل))، أخيراً الفجوة مع ((سامسونج)) الرائدة في سوق الهواتف الذكية، في كوريا الجنوبية، طبقاً لحسابات خبراء.

وفي الربع الأخير باعت ((سامسونج)) 59.6 مليون هاتف ذكي، بينما باعت ((أبل))، 53.6 مليوناً من هواتف ((آيفون)) طبقاً لتقديرات ((آي.دي.سي))، أول من أمس، وبالتالي تصل الحصص السوقية لأكبر اثنين من البائعين إلى 19.7 % و17.7 %.