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الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته في «كوب 28»

10/27/2023 7:29:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المجلس الاستشاري العلمي الأوروبي الخاص بالتغير المناخي التابع للاتحاد الأوروبي مقترحاته بشأن تغير المناخ والتي ستكون بمثابة الموقف التفاوضي العام للاتحاد بمؤتمر ((كوب 28)) الذي سينعقد لاحقا في الدولة.

وقالت تيريزا ريبيرا رودريجيز، النائب الثالث للرئيس الإسباني بالإنابة ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي لـ((البيان)) في اتصال هاتفي: ((نرسل اليوم رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي وهو الرائد العالمي في مجال العمل المناخي، حيث سيتواجد بدبي في طليعة المفاوضات لإظهار أقوى التزام بالتحول الأخضر وتشجيع شركائنا على أن يحذوا حذونا)).

وأشارت رودريجيز إلى أن دول الاتحاد الأوروبي سلطت الضوء على أهمية توسيع نطاق طموح المناخ العالمي بشكل كبير للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد وبما يتماشى مع اتفاق باريس.

ورحب المجلس الأوروبي بتقديم مساهمات وطنية محدثة للاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعكس العناصر الأساسية لحزمة (فت فور 55) الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني

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