إحباط هجوم قرب قاعدة عين الأسد العراقية

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، أمس، أن القوات الأمريكية أحبطت هجوماً بمسيّرة قرب قاعدة ((عين الأسد)) في العراق، التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي البلاد، وتمكنت من تدميرها.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث، بحسب ((رويترز))، شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه جرى إسقاط المسيّرة على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة، دون وقوع إصابات. وذكرت أن الهجوم وقع عند الثانية ظهراً بتوقيت العراق.

وكانت ((البنتاغون)) ذكرت أن القوات الأمريكية، وتلك المتحالفة معها، تعرضت لـ10 هجمات في العراق، و3 في سوريا بين 17 و24 أكتوبر الجاري، تمّت بـ((مزيج من المسيّرات من اتجاه واحد والصواريخ)).

فيما تم استهداف الأماكن، حيث تتواجد قوات الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا والعراق في إطار تحالف دولي بهجمات صاروخية وأخرى بمسيّرات مرة تلو الأخرى أكتوبر الجاري.

وأوضحت ((البنتاغون))، أن 21 عنصراً في الجيش الأمريكي ((أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة هجمات بمسيّرات)) في العراق وسوريا الأسبوع الماضي، لكنهم عادوا جميعاً إلى الخدمة.

بينما نشرت صحيفة ((بوليتيكو)) الأمريكية، أن ((19 عنصراً من أفراد الخدمة الأمريكية، المتمركزين في العراق، وسوريا، شخصوا بإصابات دماغية))، بعد تلك الهجمات.

وتبنت حركة متشددة، الهجوم على القاعدة العسكرية في محافظة الأنبار. وذكرت في بيان أنها استهدفت قاعدة ((عين الأسد)) بطائرة مسيّرة وأصابت هدفها بشكل مباشر.

ومنذ أسبوع، شنت الحركة ذاتها في العراق أكثر من 12 عملية استهدفت مقار للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية في مختلف أنحاء العراق.

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