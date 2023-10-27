ماكرون: لقاء بوتين وأوربان لا يصدمني أبداً

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه لا ينوي ((الحكم)) على اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في بكين، لكنه شدد على أن ذلك يجب ألا ((يضعف)) الاتحاد الأوروبي في إطار دعمه الكبير لأوكرانيا.

وأفاد ماكرون، بعد قمة أوروبية في بروكسل: ((ليس علينا أبداً أن نمنع رئيس دولة أو حكومة من لقاء هذا الزعيم أو ذاك)). وأضاف ((هذا لا يصدمني أبداً))، في إشارة إلى اللقاء الذي جرى في بكين منتصف أكتوبر الجاري بين بوتين وأوربان.

وتابع ((ما أطلبه.. هو ألا تستخدم هذه الاتصالات الثنائية للتفاوض على أمور.. من شأنها أن تضعف وحدتنا... في ظل الموقف الذي نعتمده تجاه روسيا)).

وعند وصوله إلى بروكسل أول من أمس، تحدث رئيس الوزراء المجري بفخر عن العلاقة الثنائية مع الاتحاد الروسي، ذلك بعدما أثار غضب الزعماء الأوروبيين بلقائه بوتين.

وقال أوربان: ((نبقي كل خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا لن تكون هناك فرصة للسلام)). وتابع ((هذه استراتيجية. لذا نحن فخورون بها)).

يشار إلى أن المجر وافقت على جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية. غير أن أوربان حاول التخفيف من حدة بعضها، وحصل على إعفاءات مع تبنيه موقفاً تصالحياً تجاه روسيا، التي لا تزال مصدراً رئيساً لحاجات المجر من الطاقة.

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