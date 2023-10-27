«يونيفيل» في مرمى سقوط معادلة الـ 1701

لم تتوقف الدعوات الحازمة إلى تحييد لبنان عن الحرب الدائرة في غزة، واتخذت هذه المرة منحى جديداً، تمثل في موقف دول ((يونيفيل))، مما سمته ((الانتهاك الفاضح)) لالتزامات لبنان بموجب القرار الدولي 1701، الذي أنهى حرب يوليو 2006، فيما بدا لافتاً لمراقبين أن الخشية من انهيار المعادلة الدولية، المتجسدة في ((رعاية)) القرار 1701 للوضع في الجنوب، منذ عام 2006، بدأت تتسع باطراد، وتفرض ارتفاع صوت لبنان الرسمي حيال هذا الخطر، الذي لم يعد مجرد احتمال، بل إن تطورات الحرب الجارية تنذر فعلياً بتحول ((يونيفيل))، الأداة التنفيذية الأممية للقرار الدولي، إلى شاهد زور عاجز عن أي تأثير فاعل.

ووسط الاحتدام الميداني الآخذ بالتصاعد، ولو على إيقاع لا يزال يرسم معادلة تحتمل اشتعال المواجهة الكبيرة في أي ظرف، تستبعد تلك المواجهة وتبقي الوضع عند حدود المواجهات الجارية منذ 21 يوماً، كان لافتاً اندفاع كل من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ووزير خارجيته، عبدالله بوحبيب، في الأيام الأخيرة، إلى التشديد على لازمة التمسك والالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، الذي اتخذه مجلس الأمن بالإجماع يوم 11 أغسطس 2006، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية بالإجماع، في اليوم التالي، وكان الهدف منه ((حل النزاع اللبناني - الإسرائيلي)).

تزامناً ترددت معلومات مفادها بأن وزراء الخارجية، والدفاع، وسفراء الدول، التي تشارك في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ((يونيفيل))، حملوا الدولة اللبنانية مباشرة المسؤولية عن أمن ضباطها، وجنودها، وسلامتهم، تعبيراً عن خشية متعاظمة من تعرض هذه القوات لاعتداءات من جماعات مسلحة تنشط في منطقة الجنوب وسط عجز الدولة اللبنانية عن ردعها.

ذلك وسط اتجاه دول عدة منها إلى سحب قواتها أو خفض عديدها إلى أدنى حد، وفق ما يتردد، علماً بأن بدء سحب وحدات من هذه القوات، وفق تقدير مصادر سياسية معنية، سيكون مؤشراً سلبياً جداً إلى أن الأمور ذاهبة في الجنوب لأسوأ مما كانت عليه قبل الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، فماذا في المعطيات الدبلوماسية الجديدة حول انتهاكات القرار 1701؟

مخاوف مشروعة

في معرض الإجابة عن هذا السؤال، الذي لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه فعل الخروق الكبيرة، التي يشهدها الجنوب للقرار 1701، ثمة إجماع على حرص لبنان الرسمي وتأكيد تمسكه بالقرار 1701، عززه تكرار مندوب لبنان في الأمم المتحدة الموقف ذاته، خلال جلسة مجلس الأمن ، الأخيرة، التي خصصت لمناقشة أحداث غزة، إذ قال: ((نؤكد التزامنا الكامل بالشرعية الدولية))، فيما لفت قائد الجيش، العماد جوزيف عون، إلى ضرورة ((استمرار التنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل، ضمن إطار القرار الدولي 1701)).

أما على الجانب الآخر ، ثمة قلق كبير ومشروع من تقرير الدول، التي أرسلت قوات ((يونيفيل)) إلى لبنان، بعد 2006، سحبها من الجنوب اللبناني، نظراً إلى حجم المواجهات الدائرة في المنطقة، التي باتت تهدد عناصر القوة الدولية من جهة، وإلى مدى الانتهاكات التي يتعرض لها القرار 1701، حيث يبدو على الأرض، وفق تأكيد مصادر متابعة، أن لا أثر له، وأن أي من الجهات المتصارعة لا تعيره اعتباراً أو أهمية، مع إشارتها إلى أن ما عزز المخاوف الرسمية حيال هذا الشأن تمثل بالمواقف، التي أطلقها وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، من بيروت الأسبوع الماضي، التي حذر فيها من مخاطر سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقال لصحافيين: إن خفض أو سحب قوات ((يونيفيل)) سيكون ((إشارة خطأ)) في هذا التوقيت.

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