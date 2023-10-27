القوات الروسية تعزز مواقعها الأمامية جنوبي دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية حسّنت مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة، وألحقت خسائر كبيرة بوحدات القوات الأوكرانية على محور جنوبي دونيتسك.

فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا شرقي البلاد.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الروسية: ((على محور جنوبي دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتعزيز مواقعها على طول الخط الأمامي للجبهة وألحقت خسائر بوحدات من كتيبة المشاة الآلية ((58))، واللواء الآلي ((72)) للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإقليمي ((128)) في مناطق، ستارومايورسكويه، وأوغليدار، وأوروجاينويه، في جمهورية دونيتسك الشعبية)).

وأكد البيان أنه على محور زابوروجيه، صدت وحدات من القوات الروسية، 19 هجوماً للقوات الأوكرانية في مناطق وركينو، وفيربوفوي، في مقاطعة زابوروجيه. وبذلك، بلغ إجمالي خسائر أوكرانيا أكثر من 435 جندياً، و15 دبابة، و17 مركبة قتالية مدرعة، و16 سيارة، و17 مدفعاً ميدانياً.

في المقابل، قالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا، إن روسيا جددت حملتها لتطويق أفدييفكا في منتصف أكتوبر الجاري، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.

ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مكالمة هاتفية ((حاول (الروس) عدة مرات تطويق أفدييفكا، لكن في كل مرة أوقفهم جنودنا وأعادوهم للوراء ما تسبب في خسائر مؤلمة. في هذه الحالات، خسر (الروس) لواء على الأقل))، بحسب ما أوردت ((رويترز))، التي لم يتسن لها التحقق من مصادر مستقلة، وذكرت أنه لم يصدر تعليق من روسيا حتى الآن.

في الاثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت ((أسطولاً ضخماً)) من المقاتلات الأوكرانية خلال أكتوبر الجاري، مشيرة إلى إسقاط 208 طائرات مسيرة وعدد من الصواريخ بعيدة المدى.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت باعتراض 19 صاروخاً من طراز ((هيمارس))، و4 أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز ((هوريكان))، وصاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز ((أتاكمس))، وصاروخين مضادين للسفن من طراز ((نيبتون))، وستة صواريخ مضادة للرادار من طراز ((هارم)) وثمانية صواريخ موجهة من طراز ((جدام)).

وخلص التقرير إلى أنه في المجمل، منذ بداية الحرب الأوكرانية، تم تدمير: 515 مقاتلة، و253 طائرة مروحية، و8312 طائرة مسيرة، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12960 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1169 مركبة قتالية ذات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و6893 مدفعاً ميدانياً وقذائف هاون، وأيضاً 14684 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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