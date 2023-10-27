«الشعبة البرلمانية الإماراتية»: إصلاح مجلس الأمن ضرورة

شددت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية على ضرورة إصلاح مجلس الأمن، معللة ذلك بأن الأخير في وضعه الحالي ضعفت استجابته للعديد من الأزمات، والصراعات، والقضايا الكبرى، وحالة الخلل الحاصلة به، في اتخاذ القرارات المهمة، بما يعزز تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي ناقش موضوع ((دور البرلمانات في إصلاح مجلس الأمن))، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد، الدورة 212 للمجلس الحاكم في جمهورية أنغولا.

وقال المهيري خلال تقديمه مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن موضوع النقاش: ((يتفق الجميع على أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي، فالمشهد العالمي تغير بصورة جذرية منذ نشأة المجلس عام 1945، لذا كشف ضعف استجابته للعديد من الأزمات، والصراعات، والقضايا الكبرى، وحالة الخلل الحاصلة به، في اتخاذ القرارات المهمة نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ما انعكس على مصداقية الأمم المتحدة ككل، والمبادئ النبيلة التي قام عليها مجلس الأمن، بالإضافة إلى مستقبل التعددية، والنظام العالمي القائم على القواعد والقوانين الدولية)).

وأضاف المهيري: إن عملية إصلاح مجلس الأمن سوف تنعكس إيجاباً على آليات عمله؛ لتحقيق فعالية أكبر في أداء مهمته الأم المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أهمية مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي المنتظمة في جهود الأمم المتحدة لإصلاح مجلس الأمن، مع مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية، من خلال الاتحاد، مشدداً على دور البرلمانات في تعزيز، ودعم، ورصد، تنفيذ خطط، واستراتيجيات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن.

ونوه بأهمية دور البرلمانات في تعزيز الحوار البناء، ومد جسور التواصل، ومتابعة أعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة؛ بما ينعكس على جهود التنمية، وعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتابع المهيري: إن ((دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التعاون، وبناء العلاقات الوطيدة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لذا تضطلع الإمارات بمسؤولية مواجهة التحديات العالمية الملحة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمشاركة في عمليات دعم عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين، والجهود الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى دعم جهود إصلاح مجلس الأمن وتعزيز فعاليته)).

وأكمل: ((انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، والانخراط بفعالية تامة في المفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح مجلس الأمن، يعكس دبلوماسية الدولة النشطة، للارتقاء بمنظومة الأمم المتحدة، وآليات عملها، ودعم عمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين في مواجهة التحديات والتهديدات الكبرى)).

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