«أوتشا»: أصحاب الهمم الأشد معاناة في الحرب

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن أصحاب الهمم في قطاع غزة هم الأشد معاناة خلال الحرب، لاسيما مع الهجمات الصاروخية الإسرائيلية، الكثيفة والمتواصلة، فضلاً عن ((النزوح الجماعي)) للمدنيين.

وبحسب تقديرات الوكالة الأممية، تصل نسبة أصحاب الهمم بين سكان غزة الذين نزحوا إلى جنوبي القطاع إلى نحو 15%.

فيما تقدر منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، عدد النازحين الذين عادوا من الجنوب إلى شمالي قطاع غزة؛ نظراً لعدم عثورهم على مأوى كافٍ أو الأمان بنحو 30 ألف مدني فلسطيني.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أنه رغم ذلك، ((معظم أماكن الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لاحتياجاتهم. وتفتقر الملاجئ إلى المراتب الطبية، والأسرة اللازمة، ما يتسبب في الإصابة بقرح الفراش، وغيرها من المشكلات الصحية، التي لا يمكن علاجها في ظروف يغيب فيها التعقيم)).

وصرحت أم أشرف، إحدى النازحات (60 عاماً)، تتخذ من أحد المواقع التي تديرها الأمم المتحدة ملاذاً، لطاقم المنظمة الأممية في قطاع غزة: ((أرقد على هذه البطانية طوال اليوم، ولا يمكنني الحركة؛ لأن كرسيّ المتحرك كسر خلال الإخلاء))، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن إسرائيل طلبت مراراً من أكثر عن مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة التوجه إلى منطقة محددة جنوبي القطاع، طلباً للأمان قبل اجتياح بري متوقع على نطاق واسع، رغم ذلك.. تقصف إسرائيل جنوبي غزة بالصواريخ بلا هوادة، وبلا توقف.

تهديد دائم

وبحسب مراقبين، تحد الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على قطاع غزة، إمكانية الحصول على الأدوات المساعدة، والرعاية الصحية، والكهرباء الضرورية لأصحاب الهمم. إذ يهدد انقطاع الكهرباء الدائم، تحديداً حقوق أصحاب الهمم، الذين يحتاجون إلى الضوء؛ للتواصل باستعمال لغة الإشارات، أو الأجهزة الكهربائية للتحرك، من مصاعد إلى دراجات ((السكوتر)) الكهربائية.

كما أن الإقفال التام لقطاع غزة من قبل إسرائيل، يعرقل، بشكل ملحوظ، الحياة اليومية لعشرات آلاف الفلسطينيين من أصحاب الهمم، فيما فاقمت حلقات الحرب الدامية الجارية، العقبات التي يواجهها أصحاب الهمم، التي تشمل عدم توفير أماكن عامة موائمة.

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