«الصحة العالمية»: 1000 جثة تحت الأنقاض ليست ضمن حصيلة القتلى

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن لديها تقارير تفيد بوجود نحو 1000 جثة، مجهولة الهوية، لا تزال مدفونة تحت الأنقاض في قطاع غزة، لم يتم تضمينها بعد في حصيلة القتلى.

وأفادت المنظمة بأن الوضع الإنساني في القطاع كارثي، مؤكدة أن عدد القتلى الفلسطينيين من المدنيين كبير وفي ازدياد مطرد، جراء القصف الإسرائيلي الكثيف والمتواصل على كامل مساحة القطاع، شمالاً أو جنوباً.

وانتقدت المنظمة الأممية الجدل الدائر بشأن دقة أعداد القتلى والجرحى التي تنشرها وزارة الصحة في قطاع غزة، مبديةً أنه لا توجد دواعي ترقى لتكون أسباب وراء التشكيك في الإحصاءات والبيانات التي تعلنها السلطات الصحية الرسمية في القطاع.

وقال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريتشارد بيبركورن، إنه لم يكن لدى المنظمة سبب للتشكيك في البيانات التي تعلنها السلطات الصحية في غزة منذ سنوات.

ونوّه بيبركورن إلى أنه من ناحية أخرى، ((إن زاد عدد الضحايا ألفاً، أو نقص ألفاً، فالوضع الإنساني في غزة كارثي))، وأضاف: ((في أي من الحالتين، عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية كبير)).

وأوضح بيبركورن أن 23 من إجمالي 35 مستشفى في غزة لا تزال مفتوحة جزئياً على الأقل، لكن الأطباء في بعض المستشفيات يضطرون إلى إجراء عمليات جراحية على الأرض.

وتابع أن الوضع يتدهور وسط الحصار الإسرائيلي شبه الشامل، والضربات المتكررة على غزة.

وبيّن بيبركورن أن هناك حاجة لحوالي 94 ألف لتر من الوقود يومياً لتشغيل مولدات الكهرباء في أهم 12 مستشفى في قطاع غزة بأسره، من أجل توفير الحد الأدنى من الرعاية للجرحى والمصابين بأمراض تهدد حياتهم. وصرح لوكالة الأنباء الألمانية بأنه تم إغلاق ثلثي إجمالي 72 وحدة صحية أصغر.

قافلة طبية

في الأثناء، دخل فريق من الصليب الأحمر، أمس، القطاع عبر معبر رفح، للمرة الأولى منذ بدء حرب غزة. وصرحت متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة ((فرانس برس))، بأنها المرة الأولى التي يدخل فيها فريق من اللجنة قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن الفريق مؤلف من متخصصين بجراحة الحرب، وموظف متخصص في مسائل التلوث بالأسلحة إلى جانب عشرة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رافقت الوفد ست شاحنات تحمل مواد طبية وإمدادات لتنقية المياه، القطاع بأمس الحاجة إليها.

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