قصف إسرائيلي غير مسبوق على غزة وتوسيع العمليات البرية

تعرض قطاع غزة مساء أمس الجمعة لقصف إسرائيلي كثيف ((هو الأعنف)) منذ بداية الحرب ولا سيما مدينة غزة بالتزامن مع انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات في القطاع المحاصر، مع إعلان الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة، قي حين حذّرت الأمم المتحدة من ((وابل غير مسبوق من المآسي))، محذرة، من موت جماعي للمدنيين في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها. وأضاف الأميرال دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون ((بالإضافة إلى الهجمات التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية، توسع القوات البرية عملياتها الليلة)). وذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً إسرائيلياً غير مسبوق بحراً وبراً وجواً. وبدأت الضربات الإسرائيلية عند الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه ((يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة)). وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية ((كان)) أنها ((أقوى ضربات)) إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ورداً على هذا القصف، أعلنت حركة حماس أنها أطلقت مساء الجمعة ((رشقات صاروخية)) في اتجاه إسرائيل.

قطع الاتصالات

وأكد موقع ((نتبلوكس)) المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت - في حسابه على منصة ((إكس)) انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

وقالت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك أمس الجمعة إن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في قطاع غزة انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد. وأعلنت حكومة حركة حماس مساء الجمعة انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واتهمت إسرائيل بالقيام بذلك ((لارتكاب مجازر)).

بيان غوتيريش

في الأثناء حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، من أنه ((بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية)).

وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه ((على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا))، مشدداً على أنّ ((النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني)). وأضاف ((نظراً للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات)).

إلى ذلك قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني: ((سيموت العديد من الأشخاص قريباً، جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة))، مضيفاً أن ((الخدمات الأساسية تنهار، والأدوية تنفد، والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي)). وشدد لازاريني على أن غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية ((متواصلة، وتحدث فرقاً)).

تأكيد أممي

إلى ذلك، أكد لازاريني أن أعداد القتلى المدنيين الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أثبتت ((مصداقيتها)) في نزاعات سابقة، وذلك بعدما شككت واشنطن بحصيلة المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب الحالية.

فيما أكد لازاريني مقتل 57 من موظفي ((أونروا)) في القطاع منذ اندلاع الحرب الدامية، وبين أن حجم الحصيلة التي سجلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.

جرائم حرب

يأتي ذلك فيما قالت الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، رافينا شمداساني: ((نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة)). ونوهت إلى أن الأمر يعود لمحكمة مستقلة في تحديد ما إذا كان يتم ارتكاب جرائم حرب.

وتابعت: ((لا يوجد مكان آمن في غزة. إجبار الناس على إخلاء (مكان ما) في هذه الظروف.. وفي ظل حصار تام، يثير مخاوف جدية من التهجير القسري، وهي جريمة حرب)).

وأضافت أن ((استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة، التي تؤثر على نطاق واسع، في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، ألحق أضراراً واسعة بالبنى التحتية المدنية، وأدى إلى خسارة أرواح مدنية، وهو أمر بجميع الأحوال، من الصعب أن يتوافق مع القانون الدولي)).

ونبهت شمداساني إلى كارثة إنسانية بالنسبة للأشخاص ((العالقين داخل غزة والخاضعين لعقاب جماعي. العقاب الجماعي جريمة حرب. يجب أن يتوقف فوراً عقاب إسرائيل الجماعي لكل سكان غزة)).

في الأثناء، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، بأن 45 % من مساكن القطاع ((تضررت أو دمرت))، كما دمرت أحياء بأكملها بالقصف. ويعيش مئات الآلاف من المدنيين في ظروف إنسانية كارثية، في ظل حصار منطقة صغيرة تقصفها إسرائيل بشكل متواصل.

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