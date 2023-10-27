عدم ترك مسافة وراء %50 من حوادث مركبات الأجرة بالشارقة 2022

الشارقة - عصام الدين عوض

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن ((أجرة الشارقة)) وجود 6 طرق بالإمارة تصدرت النسبة الأكبر من حوادث مركبات الأجرة، خلال العام الماضي، مقارنة مع باقي شوارع الإمارة، موضحة أن مخالفة عدم ترك مسافة بين المركبات تسببت في 50 % من إجمالي الحوادث المشار إليها.

وأوضح خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة، في تصريح خاص لـ((البيان)) أن الطرق الـ 6 الأخطر في حوادث مركبات الأجرة بالشارقة، خلال العام 2022، شملت كلاً من التعاون، الشرق، الملك فيصل، طريق الذيد، الوحدة، العروبة، لافتاً إلى أن أبرز أسباب الحوادث تمثلت في عدم ترك مسافة آمنة، وبلغت نسبتها 50 % من إجمالي الحوادث بتلك الشوارع.

تكريم

من جهة أخرى كرمت ((أصول لحلول النقل)) 10 من سائقي أجرة الشارقة، تشجيعاً لهم على التزامهم، وتقيدهم بالقوانين والأنظمة المرورية.

وأشار الكندي إلى إطلاق جائزة ((السلامة المرورية))، التي تشمل معايير عدة، أهمها أن يقطع السائق خلال العام مسافة 100 ألف كيلومتر من دون ارتكاب أي حادث أو مخالفة أو أي شكوى قد تصدر بحقه، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تكريم 10 سائقين أيضاً، وأن العام المقبل سيشهد التوسع في التكريم.

3 فئات

وأفاد بأن الجائزة تتضمن 3 فئات وهي: الذهبية، الفضية والبرونزية، ويشترط للفوز بها أن يلتزم السائق بمجموعة من القوانين والمعايير المحددة، منها أن يقطع مسافة أكبر من 100 ألف كم خلال العام، من دون ارتكاب أي حوادث، سواء متسبب أو متضرر، وكذلك عدم ارتكابه لأي مخالفة مرورية أو شكوى من المتعاملين.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على وسائل الوقاية من الحوادث بشكل كبير، وذلك خلال المحاضرات والورش التدريبية المكثفة، التي تمنح للسائقين بصورة دورية، بجانب بث الرسائل الصوتية لكل السائقين، والتي تفيد بضرورة التقيد باللوائح المرورية، وذلك عن طريق الأنظمة المتوافرة في مركز التحكم.

وأردف: إنه في حال وقوع السائق في مخالفة يتم استدعاؤه لمعرفة أسباب ارتكابها، ومن ثم عملية تحليل الحادث لاستخلاص النتائج، حتى يمنح السائق المخالف الإرشادات والدورات اللازمة حتى لا يكرر المخالفة.

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