ذياب بن محمد بن زايد يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد 2023»

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة حفل كليات التقنية العليا لتخريج دفعة ((قادة اليوم للغد 2023))، والتي تضم كوكبة جديدة من خريجي وخريجات الكليات على مستوى أبوظبي والعين والظفرة (إمارة أبوظبي) من برامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال والتربية وعددهم 899 خريجاً وخريجة وشهد توزيع الشهادات على الخريجين والخريجات.

أقيم حفل التخرج في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)) بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا والدكتورة عائشة أبوشليبي المدير التنفيذي لكليات التقنية - أبوظبي والدكتور شوقي خرباش المدير التنفيذي لكليات التقنية - العين والمهندس عبدالرحمن الجحوشي مدير كليات التقنية - الظفرة وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيديو ((نحن من نصنع الإنجازات)) الذي يعكس البيئة التعليمية المتطورة للكليات وبرامجها المتخصصة ونوعية مخرجاتها التطبيقية.

ثم ألقى الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة باسم مجلس أمناء الكليات عبر فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم المستمر لمسيرة الكليات وكل ما من شأنه تعزيز دورها في إعداد الكفاءات الوطنية وفق التطلعات والطموحات المستقبلية.

وأكد التزام الكليات بالتطوير وفق متطلبات كل مرحلة، لتعزيز ريادتها في التعليم التطبيقي والوصول لمخرجات نوعية قادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل، مشيراً إلى أن استراتيجية الكليات ((نحن من نصنع المستقبل 2023 ـ 2028)) تعتمد على الشمولية والتكاملية، ما يمكنها من إعداد كوادر المستقبل من حملة البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، في ظل شراكة مهنية مع قطاعات العمل العامة والخاصة، بما يدعم تعزيز فرص توظيف الخريجين جعلهم الخيار الأول لسوق العمل.

ومن ثم أعلن الدكتور العيان، بالنيابة عن مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج 899 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا على مستوى أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، دفعة العام 2022 ـ 2023 ((قادة اليوم للغد))، والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بكل جدارة واستحقاق، مهنئاً الخريجين والخريجات ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وعبر الخريجون عن شكرهم للقيادة الرشيدة لدعمها وتشجيعها لهم وحرصها الدائم على نيلهم أفضل الفرص التعليمية وثمنوا جهود أسرهم وأساتذتهم وكل من وقف إلى جانبهم ودعم مسيرة نجاحهم وتفوقهم، مؤكدين حرصهم على إثبات ذاتهم في سوق العمل، كقادة منتجين ومبدعين في تخصصاتهم، والعمل لأجل مستقبل أفضل ومستدام لوطنهم.

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