279 بلاغاً تعاملت معها بلدية دبي بشكل فوري

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

وأعلنت البلدية عن تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندساً وفنياً متخصصاً، و1,150 عاملاً مساعداً.

وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وتابعت: يأتي ذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، تجعلها إحدى الوجهات الأمثل للعيش والعمل في العالم.

وأفادت بأن شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي تمتد لأكثر من 4,000,000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار و35,000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، إضافة إلى مواردها البشرية، 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسداداتها و7 شاحنات مع رافعة، كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة، و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و31 سيارة.

فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي. ووضعت البلدية جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة.

ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنيةٍ تحتيةٍ تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

ولفتت البلدية إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/7، أو التواصل على الرقم 800900. كما نوّهت إلى تجنب ربط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة.

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