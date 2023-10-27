شرطة دبي و«الداخلية الفرنسية» تبحثان التعاون

زار جيرالد دارمانين وزير داخلية الجمهورية الفرنسية، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور نيكولا نييم تشيموف سفير فرنسا في الإمارات، وناتالي كينيدي قنصل عام فرنسا بدبي، وقيادات شرطية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي الحديثة في تعزيز الأمن والأمان. واصطحب اللواء خليل المنصوري، الضيف، إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأطلعه على نظام إدارة ومراقبة الدوريات وتوزيعها على أرض الواقع.

كما اطلعه على نظام((التنبؤ الأمني الذكي)) للجرائم التي قد تقع مستقبلاً، وعمل إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع،. وفي ختام الزيارة، أشاد جيرالد دارمانين بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي وما وصلت إليه من تقدم في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتطويع التقنيات في برامجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز