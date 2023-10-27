10:01 مساء اليوم الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد الإمارات والمنطقة العربية والعالم، اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكتين.
وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 06:01 مساءً بتوقيت غرينتش (10:01 مساءً بتوقيت الإمارات)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظاً بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:35 مساءً بتوقيت غرينتش (11:35 مساءً توقيت الإمارات)، وعندها يكون الخسوف مرئياً بشكل واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته عند الساعة 08:14 مساءً بتوقيت غرينتش (00:14 صباحاً توقيت الإمارات).
وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساءً بتوقيت غرينتش (00:53 مساءً توقيت الإمارات)، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل عند الساعة 10:27 مساءً بتوقيت غرينتش (02:27 صباحاً توقيت الإمارات). وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.
ويحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض)، وسيكون وقت الخسوف في برج الحمل. وسيكون خسوف القمر الجزئي المقبل الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية 18 سبتمبر 2024، والخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025.
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