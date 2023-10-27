10:01 مساء اليوم الإمارات تشهد خسوفاً جزئياً للقمر

تشهد الإمارات والمنطقة العربية والعالم، اليوم، خسوفاً جزئياً للقمر، ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية وقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكتين.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي: سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 06:01 مساءً بتوقيت غرينتش (10:01 مساءً بتوقيت الإمارات)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظاً بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:35 مساءً بتوقيت غرينتش (11:35 مساءً توقيت الإمارات)، وعندها يكون الخسوف مرئياً بشكل واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته عند الساعة 08:14 مساءً بتوقيت غرينتش (00:14 صباحاً توقيت الإمارات).

وسينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساءً بتوقيت غرينتش (00:53 مساءً توقيت الإمارات)، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل عند الساعة 10:27 مساءً بتوقيت غرينتش (02:27 صباحاً توقيت الإمارات). وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.

ويحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض)، وسيكون وقت الخسوف في برج الحمل. وسيكون خسوف القمر الجزئي المقبل الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية 18 سبتمبر 2024، والخسوف الكلي المقبل الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز