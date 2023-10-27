سعود بن صقر وعبد الله المعلا ومحمد بن سعود يحضرون أفراح القواسم

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن جمال القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في منزل الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في الخران برأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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