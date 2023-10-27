سعود بن صقر وعبد الله المعلا ومحمد بن سعود يحضرون أفراح القواسم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن جمال القاسمي إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا.
وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.
كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في منزل الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي في الخران برأس الخيمة، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
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