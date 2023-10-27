جهود متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تتواصل جهود الدولة ممثلة بمؤسسات وهيئات خيرية وتطوعية محلية عدة لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة))، التي انطلقت 15 أكتوبر على مستوى الدولة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة غداً في أبوظبي ودبي والشارقة لتجهيز 20 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وشاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الحملة بتنظيم حملة تبرع داخلية، شارك فيها أصحاب الهمم من منتسبيها وكوادرها الوظيفية بتقديم التبرعات وشراء المواد الغذائية وتعبئتها، لتجهيز السلال الغذائية الشاملة.

وقال عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة : تبادر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستمرار إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين، والأسر المتأثرة، وتسهم في رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، من خلال إتاحة المجال لأصحاب الهمم والكوادر الوظيفية في المؤسسة، للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية، ومواد النظافة العامة.

من جهة أخرى نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة ((تراحم من أجل غزة))، والتي استهدفت من خلالها موظفي الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، تماشياً مع خطط الهيئة الاستراتيجية ورؤيتها، لتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات خصوصاً في مجال العمل الخيري، وتعزيز الدور المجتمعي، من خلال نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والتشجيع على فعل الخير، كونها صفة أصيلة تأسست في نفوسنا من خلال تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لما لها من أهمية في تحقيق التوازن المجتمعي، والتشجيع على التلاحم والتراحم ونشر الخير.

ترسيخ

وأكد علي أحمد أبو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية أن هذه المبادرة شملت جمع التبرعات من قبل موظفي الهيئة، تزامناً مع حملة ((تراحم من أجل غزة))، التي أطلقتها الدولة لمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث ترسخ هذه المبادرة لدى موظفي الهيئة مفاهيم التكاتف المجتمعي وإيجابيات العمل التطوعي، من خلال مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول، التي تتعرض للأزمات والمبادرة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة، مبيناً أن الإمارات رسخت فعل الخير لدى كل أفراد المجتمع ووصلت أياديها البيضاء إلى مختلف بقاع العالم لإغاثة الملهوف، انطلاقاً من دورها الراسخ منذ التأسيس على تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين وترسيخ العمل الإنساني.

مليون دولار

وأعلنت شركة ((ماجد الفطيم)) عن التبرع بمبلغ مليون دولار لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم حملة ((تراحم من أجل غزة)). ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى الدعم الكبير، الذي قدمته الشركات الأخرى التابعة لمجموعة ((ماجد الفطيم)) في المنطقة، من خلال تقديم تبرعات، تجاوزت قيمتها مليون دولار، وتسهيل حملات جمع التبرعات.

كما أطلقت ((ماجد الفطيم)) حملة لجمع التبرعات، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يمكن لعملاء كارفور التبرع بشكل نقدي، عبر صناديق الدفع في متاجر كارفور، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق التسوق، أو من خلال تقديم التبرعات العينية عن طريق إيداع المنتجات في صناديق تابعة للهلال الأحمر الإماراتي في متاجر كارفور أو مراكز التسوق التابعة للشركة، ومتجر ((ذات))، كما يمكن للعملاء التبرع بنقاط ((شير)) عبر التطبيق.

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