خالد بن زايد يشهد محاضرة «حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام»

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، محاضرة استضافها مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقصر البطين، بعنوان ((حلول مستوحاة من الطبيعة لمستقبل مستدام))، ألقاها المهندس المعماري مايكل باولين، المتميز بمشاريعه التي تحاكي الطبيعة والخبير في مجال التصميم التجديدي ومحاكاة الطبيعة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمختصين بمجالات الاستدامة.

وتضمّنت المحاضرة، التي أدارها سعود النوري، رئيس الشراكات الدبلوماسية في مكتب المبعوث الخاص للتغيُّر المناخي للدولة ، 4 محاور شملت ((الانتقال إلى مستوى جديد من الاستدامة، بناء مستقبل إيجابي من خلال تبني التفكير التجديدي، اعتماد منهجيات مستمدة من الطبيعة لتصميم المدن والمباني والبنية التحتية لتحقيق توافق أفضل مع البيئة ومستوى أعلى من رفاهية الإنسان، إضافة إلى شرح معنى ((التفكير التجديدي)) من خلال الاستشهاد بأمثلة عملية لمشاريع مهمة. وأكد سعود النوري أهمية السعي نحو مستوى جديد في مجال الاستدامة، وصياغة مستقبل إيجابي حقيقي من خلال الاستلهام من الطبيعة.

جهود الاستدامة

وأكد المحاضر في الجلسة إلى أن الإمارات حققت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة العديد من الإنجازات المعمارية العملاقة، التي تشكل مصدر إلهام لكل دول العالم، لابتكار آليات متقدمة في استشراف مستقبل أكثر استدامة، وعرض نماذج مشاريع مستوحاة من الأفكار التقليدية، ومن الطبيعة، تسلط الضوء على ما تعنيه هذه الرؤية الجديدة من خلال نماذج عملية، منها: ((مشروع غابة الصحراء))، وهو مشروع ينتج الطاقة النظيفة والغذاء مع إعادة زراعة الصحاري، ومحطة معالجة مياه مبتكرة مستوحاة من الطبيعة، وفكرة استخراج الماء من الهواء باستخدام أساليب مستوحاة من تكنولوجيا صنع الثلج القديمة في الشرق الأوسط، وغيرها من الأفكار المبتكرة.

وتحدث المحاضر، صاحب كتاب ((محاكاة الطبيعة في الهندسة المعمارية)) عن مفهوم ((التقليد الحيوي))، وهو فلسفة معمارية معاصرة تبحث عن حلول للاستدامة في الطبيعة من خلال فهم القواعد التي تحكم تلك الأشكال، حيث أوضح أن الاستدامة بمفهومها التقليدي أصبحت لا تستطيع إنقاذ البشرية من المخاطر البيئية التي يخلفها التغير المناخي، ومن ثم لا بد من التوجّه نحو ما يسمى بـ((المستوى الثاني للاستدامة)).

وقال باولين: ((التكنولوجيا الحديثة لم تعد قادرة وحدها على إنقاذ البشرية، وأن الحل في الاستدامة الطبيعية، التي تُلزم البشرية بإعادة التفكير في الطبيعة وعدم تعامل الاقتصادات مع الطبيعة باعتبارها عنصراً منفصلاً، والأهم من ذلك السعي الدؤوب لإصلاح الأضرار التي تسبب فيها البشر لهذه الطبيعة، والتي أدّت إلى انقراض ثلثي الكتلة البيولوجية الحيوانية البرية خلال 60 عاماً، بل وقطعنا ثلثي الطريق لأن نصبح نوعاً عقيماً من الكائنات، ومن هذا المنظور، سيكون من السهل استنتاج أن البشر يتسابقون نحو الانقراض)).

انقراض

وأضاف: ((لا أعتقد أن انقراض البشرية بات أمراً حتمياً، ولكن إذا ما واصلنا المضي في الاتجاه الذي نسير فيه، فإننا نسير نحو مأزق كبير، وقد يحاول بعض الناس إقناعكم بأن التكنولوجيا لديها كل الحلول، لكن في الحقيقة أنا لا أعتقد أن ذلك هو الحال، فالتكنولوجيا قد يكون لديها الكثير من الأجوبة، لكنها وحدها لن تنقذنا، ولذلك أرى أننا بحاجة فعلياً إلى الانتقال إلى المستوى التالي من تطورنا البشري، وهو مستوى نعتمد فيه على البدء في بناء مبانٍ تكون ذات صافٍ كربون إيجابي، أي يمكنها أن تسحب من الجو مقدار كربون أكبر مما ينبعث منها، وتولد طاقة نظيفة أكثر مما تستخدم، وتنقّي الهواء وتجمع الماء وتخلق موائل للحياة البرية)).

وتطرّق المحاضر إلى ما يُسمى بمشروع ((الميكروبيوم البشري))، قائلاً: ((من المدهش أن نكتشف أن خلايانا البشرية تتفوق عليها الخلايا الميكروبية من حيث التعداد بـ10 مرات داخل أجسامنا، وكل هذه الخلايا (البشرية والميكروبية) تعتمد على أنظمة حيّة أخرى لاستمداد أساسيات الحياة، أي الأكسجين والماء والمغذيات؛ لذلك يمكننا أن نرى أن أفكارنا حول الانفصال عن الطبيعة ليست كما كنا نعتقد سابقاً؛ لأننا جزء من هذه الطبيعة إلى حد كبير، ونعتمد عليها، وللتغلب على فكرة الانفصال هذه، يمكننا تعلم الكثير من النظر إلى الطريقة التي تطورت بها الحياة على كوكب الأرض، فإذا ما نظرنا إلى آليات عمل الحياة، سنجد أن %96 من المادة الحية كلها مصنوعة من 4 عناصر فقط، هي الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين، بينما الـ%4 المتبقية تتألف بالكامل تقريباً من سبعة عناصر أخرى، ما يعني أن الطبيعة تستخدم مجموعة جزئية محدودة وآمنة تطورت لتصنع مواد عالية الأداء مدهشة حقاً تضاهي، أو في بعض الحالات تفوق، تلك التي نصنعها نحن)).

((غابة الصحراء))

كما تحدّث المحاضر عن مشروع ((غابة الصحراء)) قائلاً: ((كانت نقطة البداية في هذا المشروع هي إدراك أن الكثير من صحاري العالم كانت في الواقع مغطاة بالنباتات قبل فترة قصيرة، وعندما وصل يوليوس قيصر إلى شمال أفريقيا وجد صفحة أرض مكسوة بأشجار الأرز وأشجار السرو، فقامت جيوشه باجتثاث تلك الأشجار لإنشاء مزارع وبدأوا دورة تدهورية، حيث أدى التجريد من الأشجار إلى انخفاض الرطوبة، وأدى انخفاض الرطوبة إلى انخفاض معدل هطول الأمطار، وأدى تدنّي معدل هطول الأمطار إلى المزيد من التصحّر، وفي الوقت نفسه إلى تقليل خصوبة التربة، فكانت الفكرة الرئيسية لهذا المشروع هي أن نجمع عدداً من التقنيات التي تعمل بشكل أفضل مجتمعة منها منفردة)).

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